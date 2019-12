Nye knalltall for Trump

Ferske økonomitall er gode nyheter for president Donald Trump.

Nye tall offentliggjort tirsdag, viser at industriproduksjonen i USA økte med 1,1 prosent i november, mot forventet 0,8 prosent.

I tillegg viser ferske tall at antall boligtillatelser for nye boliger i USA, har nådd sitt høyeste punkt på 12 og et halvt år.

Bygging av nye boliger, økte også med 3,2 prosent til november, til 1.365 millioner enheter, melder CNBC.

Wall Street startet også svakt opp ved åpning tirsdag morgen amerikansk tid.

Mandag ble det på nytt satt rekord på Wall Street, noe som fikk presidenten til å gå ut å Twitter:

I en ny undersøkelse fra CNBC publisert på tirsdag, heter det at «Oksene er tilbake» og at investorene nå er i gang med å kjøpe igjen.