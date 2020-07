Nye konkurser for hotellgiganten

Hotellkonsernet Maribel sliter noe voldsomt. Tre nye selskaper har meldt oppbud torsdag.

Maribelkonsernet står for en rekke hoteller i Norge, men koronaviruset ser ut til å ramme konsernet tøft.

Torsdag er det tre nye selskaper under Maribel-paraplyen som har meldt oppbud. Det bekrefter bobestyrer Egil Hatling til E24.

Konkursene rammer det enorme hotell- og konferansesenteret på Hellerudsletten.

Også hotell Moxy Oslo X skal være rammet. Ifølge Romerikes Blad er det 61 ansatte som vil miste jobben.

– De ansatte vil bli sagt opp og lokalene vil bli levert tilbake, sier advokat Egil Hatling til Romerikes Blad.

For en uke siden ble det kjent at Maribel har hatt økonomiske problemer over tid, og at nedstengningen som følge av koronaviruset har rammet konsernet ekstra hardt. Det ble meldt oppbud på syv norske First-hoteller etter selskapet ikke ble enige med kreditorer.