Nye koronatiltak: Setter maksgrense for kunder i butikken

Bunnpris skal ha kontroll på hvor mange som får være i butikken samtidig. Joker vil ikke ha så drastiske tiltak.

Da koronapandemien slo ut i vår, ble det innført en rekke tiltak i dagligvarebutikkene. I løpet av våren kom det pleksiglass i kassen, det ble satt opp merker på gulvene om at man må holde minst én meters avstand, og butikkene satte opp håndsprit ved inngangen.

Bunnpris innførte også et maksantall kunder i butikkene på under 100 kvadratmeter. Dette for å hindre trengsel i butikkene, slik at det ikke var mulig å holde god nok avstand. I sommer, da smittetrykket ikke var så stort, lempet de på regelen.

- Nå har vi gjeninnført det igjen, men kun i de områdene hvor smittetrykket er størst. Det vil si i Oslo, Trondheim, Bergen og andre store byer, men også på mindre plasser hvor det er lokale utbrudd, forklarer Trond Wang, nasjonal driftssjef i Bunnpris.

Verst på søndager

Bunnpris har en regel om at maks åtte kunder kan være i butikken samtidig på butikkene under 100 kvadratmeter.

- Trykket på søndager er verst, og det er da det er mest skummelt med tanke på smitte, sier han.

TILTAK: På plakaten til Bunnpris om maksantall i butikken, har de også fem tiltak de råder kunder til å følge: Ikke dra på butikken om du er syk eller i karantene, vær nøye med hygiene, holde avstand til andre, unngå hamstring og betal gjerne med kort. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Det var i august de begynte å gjeninnføre smitteverntiltaket, og butikken i Trøgstad var en av de første butikkene som fikk innført maksantall. Dette kom etter smitteutbruddet som følge av en bryllupsfeiring i Sarpsborg.

- Da smittetrykket begynte å øke i Oslo også, ble det innført flere steder, sier Wang.

Han opplever at kundene synes det er et positivt tiltak, men tror nok også de mister noen kunder.

- Det er sikkert noen som forlater oss i køen, sier han.

Bevissthet rundt smittevern

Det er ikke bare Bunnpris som har flere butikker under 100 kvadratmeter rundt om i landet. Det har også Norgesgruppen med sine Joker-butikker. De har imidlertid hatt ganske like rutiner helt siden mars.

- Vi har hele tiden hatt stor bevissthet rundt antall kunder i butikk samtidig, og passet på så det har vært mulig å holde nok avstand. Det har imidlertid vært varierende om butikkene har hatt antallbegrensning eller ikke, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Hun forteller at de ikke kommer til å fastsette et maksantall kunder i Joker-butikkene framover, så lenge én-metersregelen holdes.

- Ser vi at det er et stort kundetrykk, og det blir for trangt, vil vi sette inn kundeverter for å regulere antall kunder og ha kontroll på situasjonen, sier Søyland.

Hun påpeker at de allerede har gode smitteverntiltak som har fungert bra, med avstandsregel, oppfordring til å vaske hender og ikke ta på andre varer enn du skal kjøpe, og lignende. Derfor har hun tro på at dette vil fortsette å gå bra.

- Vi gjør løpende vurderinger av smitteverntiltak. Men vi skal sørge for at butikkene våre fortsetter å være trygge for både kunder og ansatte, sier Søyland.