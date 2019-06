Nye Norwegian-tall: Nedtur for Kjos

Etter mange måneder med vekst i passasjertrafikken for Norwegian, kom nedturen i mai.

Trafikktallene for foregående måned viser at passasertallene var ned med 2 prosent fra mai 2018 til mai 2019. Totalt fraktet Norwegian i mai 3,36 millioner passasjerer, mot 3,42 millioner for ett år siden.

Den såkalte kabinfaktoren, som viser hvor mange av flyets seter som var fylt opp, var i perioden ned fra 86,5 prosent til 86,1 prosent. Den totale kapasiteten økte med 4 prosent.

Når det gjelder punktlighet, var 99,3 prosent av avgangene i rute i mai, hvorav 81 prosent av flyene landet da de skulle. Sistnevnte er en bedring på 4 prosentpoeng fra mai 2018.

I april i år hadde Norwegian en passasjervekst på 3 prosent.