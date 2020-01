Nye områder for oljeleting: Listhaug delte ut 69 lisenser

Oljeselskapene får nye områder å lete i. MDG: – 69 nye grunner til at ikke denne regjeringen bør fortsette.

28 oljeselskaper får tilbud om eierandel i totalt 69 lisenser. Det er 14 færre enn rekordutdelingen på 83 lete- og utvinningstillatelser som ble delt ut i fjor, men fortsatt over snittet til sittende regjering.

Tirsdag delte olje- og energiminister Sylvi Listhaug ut nye lisenser for oljeleting.

–Alle lønnsomme fat og funn skal hentes ut, sa Listhaug fra scenen på Sandefjordkonferansen.

Før olje og gass fra norsk sokkel kan hentes opp, må de finnes. Derfor har regjeringen hvert år siden 2003 gjennom TFO-ordningen delt ut områder på den modne delen av norsk sokkel for oljeleting.

Reuters var de første som meldte om antallet lisenser.

Les også: Milliarder i leterefusjon er en enorm gambling med fellesskapets penger

MDG raser: – Bidrar direkte til å forsterke klimakrisen

Myndighetene vurderte søknader fra til sammen 33 selskaper i løpet av høsten 2019. Av de 69 utvinningstillatelsene, er 13 i Barentshavet, 23 i Norskehavet og 33 i Nordsjøen.

– Årets tildeling med nye tillatelser fra helt sør i Nordsjøen til Barentshavet viser at selskapene fortsatt har stor tro på norsk sokkel, sier direktør for leting i Oljedirektoratet, Torgeir Stordal i en pressemelding.

Kjell Inge Røkkes Aker BP får tilbud om hele 15 lisenser, hvorav ni som operatører. Equinor får tilbud om 23 lisenser og 14 operatørskap. Norges nest største oljeselskap Vår Energi får tilbud om 17 lisenser og syv operatørskap. Se fullstendig liste i faktaboks

lengre nede i saken.

— Jeg er stolt over å kunne tilby 69 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde. Selskapenes store interesse for å få tilgang til nytt leteareal viser at næringen har stor tro på den fremtidige verdiskapingen på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Sylvi Listhaug, og fortsetter:

— Letingen som nå skal skje i arealene som tildeles vil forhåpentligvis resultere i nye funn. Dette er viktig for å sikre lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping og statlige inntekter fremover for Norges største næring, fortsetter Listhaug.

Miljøpartiet De Grønnes (MDG) Une Bastholm sier i etterkant av tildelingen at lisensene aldri burde vært delt ut.

— Listhaug ga oss akkurat 69 nye grunner til at ikke denne regjeringen bør få fortsette. I dag kom nyheten om at CO2 sannsynligvis er langt farligere for klimaet enn først antatt, og at det allerede kan være for sent å bremse oppvarmingen av kloden til mindre enn to grader. Samme dag går altså Listhaug på talerstolen og proklamerer at all lønnsom olje og gass skal opp, noe vi vet vil akselerere klimaendringene. Det er altså nesten ikke til å tro, sier Bastholm.

MDG-toppen mener det ikke virker som at regjeringen har fått med seg orkanene og brannene i Australia eller flomvarslene her i Norge.

– Norsk olje og gass bidrar direkte til å forsterke klimakrisen. Innen 2050 må verden ha sluttet med fossil energi, og de globale utslippene må være lik null. Likevel vil altså Listhaug at Norge skal lete etter mer olje og gass. Det er et svik mot alle som vokser opp i dag, sier Bastholm.

Fakta Disse får tilbud om utvinningstillatelser ↓ Tilbud gis til følgende selskaper (andeler/operatørskap) Aker BP (15/9) AS Norske Shell (5/2) Capricorn (3/3) Chrysaor (8/3) Concedo (4/0) ConocoPhillips (5/3) DNO (10/2) Edison (2/1) Equinor (23/14) Idemitsu (2/0) INEOS (2/1) Lime (2/0) Lotos (2/0) Lundin (12/7) Neptune (13/4) OKEA (5/2) OMV (4/1) ONE-Dyas (3/0) Pandion (3/0) PGNiG (3/0) Repsol (1/0) Source (3/0) Spirit (6/1) Suncor (5/2) Total (2/1) Vår Energi (17/7) Wellesley (7/3) Wintershall Dea (9/3)

Les også: Equinor-sjefen tatt på senga av ungdommens olje-svar

Johan Sverdrup funnet 43 år etter først boring

TFO står for «tildeling av utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder», og tirsdag får oljeselskapene svar på om de får lete i de forhåndsdefinerte områdene de har søkt på. Disse områdene har kjent geologi, og har som regel godt utbygd eller planlagt infrastruktur.

Ifølge Oljedirektoratet er det sannsynlig at det vil bli gjort olje- og gassfunn i områdene som blir utdelt – men det er mindre sannsynlig at selskapene finner store felt. Men ingen regel uten unntak: Johan Sverdrup, det tredje største oljefeltet som er funnet på norsk sokkel, ble påvist i 2010, 43 år etter at det ble boret en brønn bare én meter unna.

GIGANT: Johan Sverdrup ble åpnet i forrige uke. Olje- og gassfeltet er det tredje største feltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Les mer: Leteboom på norsk sokkel

I 2019 delte daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) ut 83 utvinningstillatelser. Det er det høyeste antall utvinningstillatelser delt ut i en konsesjonsrunde. Året før slo også forgjengeren Terje Søviknes (Frp) ny rekord, da han delte ut 75 nye lisenser.