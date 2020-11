Nye Oslo-tiltak: Her er de nye smittevernsreglene i matbutikken

Fra og med mandag må butikkene ha vakthold i butikkene så kundene holder to meters avstand til hverandre.

Oslo kommune innfører nå strengere regler enn i resten av landet. Da byrådsleder Raymond Johansen la fram de nye koronarestriksjonene fredag ettermiddag, meldte han om sosial nedstengning av hovedstaden.

Treningssentre, svømmehaller, teatre, og andre samlingspunkt for kultur- og idrettsliv stenges i tre uker fra klokken 24.00 mandag. Samtidig innføres det full skjenkestopp i utelivet.

I butikker og på kjøpesentre blir det også strengere. Du må holde mer avstand - minst to meter, og butikkene må - om nødvendig - ha vakthold for å sørge for at det ikke er flere folk i butikkene samtidig enn at avstandsbegrensningen holdes.

- Vi innfører krav om at butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet begrenset ut fra størrelsen på lokalet. Det skal - om nødvendig - være vakthold som sørger for at kravet holdes, sa Johansen.

- Skal være trygt

Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, forteller at de nå skal bruke helgen godt på å få informert alle ansatte så alle har satt seg inn i regelverket.

- Vi skal gjøre alt vi kan for at det skal være trygt og godt å handle hos oss, sier han.

De har allerede kundeverter i flere butikker, som sørger for at smittevernsreglene holdes. Nå må de vurdere hva de skal gjøre for at de kan følge det nye regelverket.

- Vi må se om vi må leie inn vektere, sier Friis.

Må se på konsekvensene

Også Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny, må bruke helgen på å se hvordan tiltakene vil påvirke deres butikker.

- Vi forholder oss til myndighetenes regler, og må se på hvilke praktiske konsekvenser det vil ha for oss. Vi skal selvfølgelig finne gode løsninger for hvordan dette skal håndteres, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland.

- Smittevernstiltakene skal ivaretas, påpeker hun.

Nettavisen har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Rema 1000.