Nye ras på børsene i New York og Asia

USA-børsene falt med over 4 prosent - det verste på over to år.

Børsene på Wall Street falt med over 4 prosent torsdag. Ved stengetid torsdag kveld norsk tid hadde industriindeksen Dow Jones falt med 1.200 poeng, eller 4,4 prosent. Dagen ble den verste for indeksen på over to år. Også den brede S&P 500-indeksen falt med 4,4 prosent, mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt med hele 4,6 prosent. Les også: Fra ille til grusomt på Oslo Børs Fredag raser børsene i Asia for femte dagen på rad. Nikkei-indeksen falt over 3 prosent fra åpning. Når det nærmer seg stengetid fredag har situasjonen forverret seg. Nikkei 225 er ned hele 4,53 prosent og i en fallende trend. I Seoul er KOSPI-indeksen ned 3,45 prosent kort tid før stengetid. I Hongkong er Hang Seng-indeksen ned 2,68 prosent når det gjenstår to timer av handelen. I Singapore er Straits Times-indeksen ned 2,65 prosent. Den bredere sammensatte Topix-indeksen for Asia er ned 4,04 prosent – Bunnen kan bli nådd i dag, eller om en uke. Når det gjelder spredningen av viruset vet selv ikke ekspertene på smittsomme sykdommer noe. Hvordan kan finansfolk vite, sier markedsanalytiker Seiichi Suzuki ved Tokai Tokyo Research Institute. Les også: Virusfrykt gir hotellavbestillinger i hovedstaden Også alle de europeiske børsene måtte se dramatiske fall torsdag. Både i Tyskland, Frankrike og Storbritannia falt de toneangivende indeksene med mer enn 3 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs falt med hele 4,88 prosent. Siden mandag har verdiene i den norske hovedindeksen blitt redusert med mer enn 10 prosent.

