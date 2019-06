Nye rekorder for Team Ingebrigtsen

Team Ingebrigtsen omsetter som aldri før, og kunne i fjor ta ut to millioner kroner i utbytte.

Løpebrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen har satt mange rekorder og nå gjør de det igjen.

I 2015 stiftet de tre brødrene sammen med trenerpappa Gjert Arne Ingebrigtsen selskapet Run fast. Aldri før har selskapet, som kvartetten eier 25 prosent av hver, omsatt for mer enn i fjor.

Da omsatte selskapet for 1,8 millioner kroner, mot 940.000 kroner i 2017, og 1,2 millioner kroner i 2016. Resultatet endte i fjor på ca. 1, 2 millioner kroner, mot 600.000 kroner året før.

Selskapet har tjenester innenfor idrett som sitt formål, samt å være forvalter av rettigheter, reklameoppdrag, foredragsvirksomhet, og eie og investere i aksjer.

To mill. i utbytte

Kvartetten tok også ut totalt to millioner kroner i utbytte i fjor.

Pappa Gjert Ingebrigtsen som er trener for tre av sine syv barn, har hverken trenerutdanning eller bakgrunn fra friidrett. Tidligere i år ble han likevel tildelt prisen «årets trener».

Han har høstet både ris og ros for sine trenerferdigheter. I fjor ga ha også ut boken «Kunsten å oppdra en verdensmester».

Her fortalte Gjert Ingebrigtsen, i samarbeid med Frode Saugestad, åpent om livet som trener for de tre sønnene Henrik, Filip og Jakob - om oppturer og nedturer.

Pappaen og treneren har aldri lagt skjul på at han har vært nødt til å legge bort noe av foreldrerollen, for å kunne trene guttene på en best mulig måte, men var redd for at dette kan få konsekvenser fram i tid.

TV-stjerner

Ved siden av brødrenes idrettsbragder, har også familien på ni vært å se i dokumentarserien «Team Ingebrigtsen» på NRK.

Gjennom intervjuer med familiemedlemmene fikk seerne et unikt innblikk i hvilke prioriteringer som familien tok for å nå og holde seg i verdenseliten, og hvordan familien organiserer dette sammen.

Etter at dokumentarserien ble sendt sjarmerte familien mange og ble «hele» Norges familie.

Aftenposten har tidligere skrevet at «hele verden» vil til Sandnes og trene med Team Ingebrigtsen.

Ingen drømmekveld

Under det nylig avholdte Bislett Games kunne Nettavisen fortelle at det ikke ble noen drømmekveld på Ingebrigtsen-brødrene på Bislett.

Filip og Jakob Ingebrigtsen skuffet nemlig i sin drømmemil og endte på henholdsvis niende- og sjetteplass bak seirende Marcin Lewandowski.

Jakob måtte nøye seg med 3.53,04, mens Filip Ingebrigtsen fullførte på niendeplass med tiden 3.54,41.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Gjert Arne Ingebrigtsen.

