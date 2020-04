Nye sjokktall fra USA: 6,6 millioner har mistet jobben på en uke

Korona-pandemien skaper sjokkbølger i USA.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Det amerikanske arbeidsdepartementet la torsdag formiddag frem nye tall for hvor mange som har søkt arbeidsledighetstrygd den siste uken.

De nye tallene viser at ytterligere 6,6 millioner personer nå har søkt arbeidsledighetstrygd.

Antallet som har mistet jobben kan reelt være enda høyere, fordi mange av arbeidskontorene har vært overbelastet. Dermed har det vært vanskelig å få levert inn sine krav, melder amerikanske medier.

Før korona-krisen var det høyeste tallet noen gang 695.000 på én uke, mens det begge de to siste ukene har vært tall over 6 millioner.

16,8 millioner mistet jobben på tre uker

På tre uker har 16,8 millioner amerikanere mistet jobben, melder Bloomberg, og de beregner nå at arbeidsledigheten i USA trolig ligger på 13 eller 14 prosent. Forventningen er at 20 millioner vil ha mistet jobben før april er ferdig.

- Økonomien som helhet har falt inn i et plutselig svart hull, fortalte Kathy Bostjancic i Oxford Economics til New York Times.

Til tross for de negative arbeidsledighetstallene, ligger det an til en opptur på Wall Street torsdag. Dow Futures er opp 500 poeng kort tid før åpning, rundt 2,1 prosent.

Enorm inngripen i økonomien

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve melder at de vil pumpe opp til 2,3 billioner dollar (trillion) inn i den amerikanske økonomien.

Det tilsvarer godt over 23.000 milliarder kroner etter dagens kronekurs - mer enn to oljefond.

- Feds rolle å å tilby så mye lettelse og stabilitet som vi kan gjennom denne perioden med anstrengt økonomisk aktivitet, sier Jerome H. Powell i en uttalelse.

Banken skal blant annet kjøpe opp lån, og tilby lån til bedrifter.

Høye tall også i Norge

De siste tallene fra NAV i Norge viser at over 405.000 personer har søkt dagpenger siden nyttår, hvorav 366.600 av søknadene har kommet etter 12. mars.

Det betyr at over 13 prosent av arbeidsstyrken i Norge har søkt om dagpenger på under en måned.

Spenning rundt OPEC-møte

Torsdag er det møte i Wien, der det skal avgjøre om OPEC-landene, Russland, USA og kanskje flere oljeproduserende land skal justere ned oljeproduksjonen.

Oljeprisen har den siste tiden gått noe opp på spekulasjoner i at det på møtet vil vedtas dramatiske kutt for å redusere tilbudet av olje i markedet.

