Nye, skrekkelige tall for Donald Trump: - Vil gå på et «historisk nederlag»

- Donald Trump vil gå på et «historisk nederlag» i presidentvalget i november.

NEW YORK (Nettavisen): I forrige uke var det ytterligere 2,438 millioner amerikanere som søkte om arbeidsledighetstrygd i USA, mot 2,4 millioner som var forventet, melder CNBC.

Dermed fortsetter arbeidsledigheten å øke i USA. Det betyr også at 38.6 millioner amerikanere er blitt arbeidsledige etter at koronakrisen rammet USA.

De negative tallene gjorde at man ventet en lite nedtur på Wall Street på torsdag, men kort tid etter åpning var Dow Jones svakt opp, rundt 0,1 prosent.

- Trump vil gå på et «historisk nederlag»

Ifølge en nasjonal valgmodell fra Oxford Economics som ble offentliggjort på onsdag, vil president Trump gå på et historisk nederlag i valget i november.

I modellen vises det til at arbeidsledigheten har eksplodert og at USAs bruttonasjonalprodukt (BNP) har kollapset.

Modellen, som bruker arbeidsledighet, disponibel inntekt og inflasjon for å spå valgresultater, spår at Trump vil gå på et kraftig nederlag i november, og bare få 35% av stemmene. Dette står i sterk kontrast til spådommen fra før krisen, da den samme modellen spådde at Trump ville vinne omtrent 55% av stemmene.

Om tallene viser seg å bli riktige, vil dette bli den dårligste prestasjonen for en sittende president på et århundre, melder CNN.

- Det skal intet mindre enn et økonomisk mirakel til for at lommebøkene skal favorisere Trump, skriver Oxford Economics i rapporten, og legger til at økonomien vil være et «nesten uoverkommelig hinder for Trump i november.»

Ifølge CNN har modellen spådd riktig i hvert valg siden 1948, bortsett fra i 1968 og 1976.

CNN presiserer likevel at modeller som baserer seg på økonomiske trender ikke er politiske krystallkuler, og at de ikke har en historikk med å spå valgutfall mens en pandemi pågår.

Trump beskylder Kina for «verdensomspennende massedrap»

På onsdag gikk president Donald Trump ut og sa at det var Kinas «inkompetanse» som førte til «verdensomspennende massedrap» og sikter til koronapandemien.

– Det var Kinas inkompetanse, og intet annet, som forårsaket disse verdensomspennende massedrapene, skriver presidenten i en tweet.

Pandemien hadde sitt utspring i byen Wuhan i Hubei-provinsen sørøst i Kina. Trump har refset Kina for hvordan de håndterte utbruddet, og han har flere ganger beskyld Kina for å ha latt viruset spre seg i verden.

Trump gikk også nylig ut med ny kritikk mot Verdens helseorganisasjon (WHO). Han beskylder WHO for å være for Kina-vennlig og hevder organisasjonen har skylda for pandemiens store omfang.

Trump besøker fabrikk med maskepåbud

På torsdag skal Trump besøke Fords fabrikk i Detroit, hvor det er innført strenge regler om bruk av ansiktsmaske for å hindre spredning av virus mellom de ansatte.

President Donald Trump har ikke avgjort om han vil følge Fords strenge påbud om at alle må bruke ansiktsmaske når han torsdag skal besøke fabrikken.

Så langt har president Donald Trump avvist å bruke ansiktsmaske i løpet av koronautbruddet.