Nye skrekktall for Trump

22 millioner amerikanere er blitt arbeidsledige på fire uker. I Michigan protesteres det nå for gjenåpning.

NEW YORK (Nettavisen): Totalt søkte 5,2 millioner amerikanere om dagpenger den siste uken, melder CNBC. Dermed har USA totalt fått 22 millioner flere arbeidsledige på fire uker.

Totalt søkte 5.245 millioner amerikanere dagpenger sist uke, mot 5 millioner som var ventet. Wall Street startet svakt opp, til tross for de svake jobbtallene.

Arbeidsledighetstallene er en nedgang fra uken før, da 6,6 millioner amerikanere meldte seg som arbeidsledige. Den foregående uken ble 6,9 millioner amerikanere registrert som arbeidsledige.

Plan for gjenåpning av USA

President Donald Trump uttalte på onsdag at han er klar for gjenåpning av USA etter å ha meldt at smittetoppen i landet er nådd. Senere på torsdag skal presidenten presentere en plan for hvordan man har tenkt å gjenåpne deler av USA.

– Vi kommer til å åpne noen delstater mye tidligere enn andre. Og vi tror faktisk noen delstater kan åpne før tidsfristen 1. mai, sa Trump på en pressekonferanse på onsdag.

Her protesterer folk fra Michigan Conservative Coalition mot lockdown og ordren om å at folk må holde seg hjemme. Protesten fant sted i Lansing, hovedstaden i delstaten Michigan på onsdag. Protestantene ønsker å oppheve reglene, slik at de kan komme seg tilbake på jobb. Foto: REUTERS/Seth Herald

Bilprotest for gjenåpning

På onsdag protesterte flere mennesker i hundrevis av biler i Lansing, hovedstaden i delstaten Michigan, for å få gjenåpnet staten.

Også barn deltok i protesten i Lansing. Foto: REUTERS/Seth Herald

Aksjonen, som gikk under navnet «Operation Gridlock», var en protest mot guvernøren i staten, Gretchen Whitmer og hennes lockdown og strenge regler for sosial distansering, som noen kritikerne mener har gått for langt, melder Fox.

Governør Gretchen Whitmer får kritikk av enkelte for statens lockdown. Foto: REUTERS/Seth Herald

- La oss starte med det faktum at noen fylker ikke har noen eller svært få COVID-tilfeller og likevel er helt nedstengt, sier Rosanne Ponkowski, president i Michigan Conservative Coalition, i en uttalelse, ifølge Fox.

- Lev fritt eller dø, står det på denne plakaten. Til høyre kan man se bilkortesjen som gikk gjennom byen Lansing. Foto: AP Photo/Paul Sancya

- Når løste en slik «en-løsning» alles lokale problemer? Guvernør Whitmer setter folk ut av virksomhet før hun lar innbyggere selv være ansvarlige for sin egen oppførsel. Det er galskap, sier Ponkowski.

Her viser Dawn Perreca sin misnøye med Gretchen Whitmers ordre om at folk må holde seg hjemme som en følge av koronaviruset. Foto: AP Photo/Paul Sancya