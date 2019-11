Nye strøm-regler kan gi dobbel nettleie - én gruppe rammes hardt

Har du investert for å få ned strømregningen? Nå kan du få økt strømregning på opp mot 3.500 kroner, viser ny rapport.

Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE) har foreslått nye regler for hvordan nettleie skalprises over hele landet. Forslagene har møtt kraftig kritikk fra en rekke foreninger og eksperter.

Analysebyrået NyAnalyse har på vegne av Norsk solenergiforening og Solenergiklyngen laget en rapport på konsekvensene av de nye reglene fra myndighetene.

Rapporten viser at det er dem som har investert mest i energieffektivitet som for eksempel bedre isolering, varmepumpe eller solceller – vil kunne sitte igjen med en kraftig økning i strømregningen.

– Dårlig nytt for forbrukere

Målet med de nye reglene er ifølge NVE å sikre mer effektiv utnyttelse av nettkapasiteten, og at selskapene ikke bygger mer kapasitet enn det som er nødvendig. Den nye rapporten viser imidlertid at det er dem som har investert mest i å få boligen energieffektiv, som kan komme dårligst ut med de nye reglene.

– Rapporten er oppsiktsvekkende og viser at husholdninger kan tape store summer på å ha fulgt myndighetenes oppfordring om å energieffektivisere boligen sin. Dette er dårlige nyheter for både forbrukerne og miljøet, sier Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen som representerer solenergi-bransjen.

Nordmenn topper statistikken når det gjelder strømforbruk. Mye på grunn av oppvarming som konsekvens av den lange vinteren.

For å redusere strømkostnader og klimautslipp, har myndighetene i en årrekke oppfordret til energieffektivisering ved for eksempel installering av varmepumper. Ifølge den nyeste tilgjengelig statistikken er det omtrent 900.000 varmepumper i norske bygninger, og tallet økte med 73.000 i året.

Disse rammes hardest

I rapporten er det ti forskjellige grupper i fem forskjellige områder i Norge som er analysert nærmere. Det er fem av gruppene som kommer dårligere ut, og fem av gruppene kommer bedre ut. Ifølge analysebyrået er det dem med lavest strømregning som får dyrere regning, mens dem som bruker mest sparer flere tusenlapper.

En ung enslig person som bor i en liten bolig som allerede er energieffektiv, for eksempel i moderne blokkleilighet vil kunne få en økt strømregning på opp mot 3500 kroner, viser beregningen fra byrået.

På den andre siden vil en familie med barn i ungdomsalder, stor tomannsbolig og høyere forbruk enn normalen, få opptil 4000 kroner mindre i strømregning.

– Jeg forstår at NVE har et ansvar for belastningen på strømnettet, men med den varslede tariffendringen risikerer vi en situasjon der energisløsing belønnes. Det virker som klima- og forbrukerhensyn helt har havnet i glemmeboken, sier daglig leder Ragnhild Bjelland-Hanley i Norsk solenergiforening.

