Nye studier: Disse medisinene kan hjelpe mot koronaviruset

Gode nyheter fra fronten i kampen mot koronaviruset.

Foreløpig er det ingen godkjente medisiner mot koronaviruset. Selv om det er store ressurser som settes inn for både studier og produksjon av en vaksine, sier de fleste eksperter at dette kan ta over et år.

Men to amerikanske leger har gått gjennom en rekke rykende ferske studier fra fronten i kampen mot koronaviruset. Studiene viser overraskende resultater.

Både leger i Frankrike, Sør-Korea og USA bruker malariamedisinen ved navnet Plaquenil (klorokin) med stor suksess. Det er få bivirkninger ved medisinen, og legene påpeker at det i stor grad er irritasjon på magen som er den vanlige bivirkningen av medisinen.

– Bremser viruset

– I 2005 viste en studie fra CDC (amerikanske FHI, journ. anm.) at klorokin, kan blokkere et virus fra å gå inn i en celle hvis du får medisinen før du blir eksponert for viruset. Hvis du allerede hadde fått viruset i kroppen, ville medisinen bremse viruset, skriver de to legene i en kronikk i Wall Street Journal.

Medisinen brukes i dag både som malariamedisin men også mot blant annet leddgikt.

Først ute var kinesiske forskere, som hadde simulert medisinen i et laboratorium. Men i koronakrisen er veien fra laboratorium til pasienter veldig kort. Det jobbes på spreng for å finne nye verktøy i kampen mot viruset.

I USA har også president Donald Trump gitt hastegodkjennelse av bruken av medisinen gjennom det amerikanske legemiddelverket (FDA). Allerede har enkelte pasienter gått ut og sagt at medisinen har reddet livet deres.

En fersk studie fra Frankrike hvor medisinen er brukt på pasienter viser at et lite antall som ble behandlet av både klorokin sammen med medisinen Azitromax viste overraskende gode effekter.

Norge tester samme stoff

Fra og med tirsdag setter forskere ved Akershus Universitetssykehus i gang test med klorokin. Ifølge deres teori skal medisinen kunne dempe utskillelsen av koronaviruset hos pasienter som er innlagt. Det er 51 pasienter som skal være med i studien.

Det er foreløpig ingen planer om å teste bruken av klorokin sammen med azitromax, slik de franske legene har gjort.

Halvparten av pasientene skal få klorokin, mens den andre halvparten får ingenting. Det hele skal bestemmes ved loddtrekning.

Professor i infeksjonsmedisin ved Universitetet i Oslo og Akershus, Olav Dalgaard er skeptisk til om klorokin vil virke.

– Jeg er slettes ikke overbevist om at klorokin vil virke, men det er et visst håp og vi må undersøke muligheten på godt vitenskapelig vis. Vi har siden 1970-tallet visst at virus i cellekulturer påvirkes av klorokin. Men det har vært brukt på mennesker blant annet med influensa uten at det har hatt noen effekt, sier Dalgaard til VG.

Må brukes i kombinasjon

– 100 prosent av dem som ble behandlet med begge medisiner ble friske innen seks dager med behandling. For dem som kun brukte klorokin var tilsvarende andel 57,1 prosent, og 12,5 prosent for dem som mottok ingen av delene, skriver legene.

Ifølge studien sørget ble også de fleste pasienter ferdig med viruset i løpet av tre til seks dager, i motsetning til 20 dager som er den antatte tiden fra tidligere kinesiske studier. Dette kan redusere tiden en pasient kan spre viruset til andre.

De amerikanske legene kommer med én klar anmodning: – Bruk denne behandlingen tidlig, og ikke vent til pasientene ligger i respirator på intensiven.

Både Verdens helseorganisasjon (WHO) og Oslo Universitetssykehus har bekreftet at de vil starte testing av medisinen på koronapasienter. Det er ikke klart om denne skal brukes i kombinasjon med andre medisiner og hvilket omfang de vil brukes.