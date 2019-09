Nye svenske sjokktall for flytrafikken

Svensk flytrafikk fikk gjennomgå ordentlig som følge av flyskammen. - Ikke bra, sier flyekspert.

Svensk flytrafikk fortsetter å rase etter for andre måned på rad. Tall fra Swedavia, Sveriges svar på Avinor, viste at innenriks flytrafikk i Sverige i august var ned hele 10 prosent, sammenliknet med august i fjor. Det er en nedgang på 108.000 passasjerer mot samme periode i fjor.

Så store endringer er nesten uhørt i flytrafikken, utover ved helt spesielle hendelser, som krig, naturkatastrofer eller andre kriser. I Sverige skjer imidlertid dette for andre måned på rad, etter at flytrafikken falt 11 prosent i juli, årets viktigste flymåned.

- Dette er voldsomme tall. Vi ser at utviklingen bare eskalerer, i hvert fall nå i sommer. Dette er ekstremt og ikke bra, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til Nettavisen.

Flyskammen

Han mener at dette uten tvil i stor grad skyldes svenskenes utbredte flyskam, altså skam eller uvilje mot å fly på utslippene som flyreiser medfører.

Den mest profilerte representanten for flyskam i Sverige er klimaaktivisten Greta Thunberg, som nylig gjennomførte en to uker lang båtreise til New York, fordi hun nekter å ta fly over Atlanteren.

- Effekten av flyskammen ser man spesielt tydelig på svensk innenlandstrafikk, som ikke er rammet av andre effekter, som for eksempel den svake svenske kronen. Samtidig har nok miljøavgiftene som svenske myndigheter legger på toppen av billettprisen bidratt, sier han.

Utbredelsen av flyskam og effekten på flytrafikken er enn så lenge unik for Sverige. Man har for eksempel ikke sett liknende effekter i Norge, der innenrikstrafikken var ned 2,1 prosent i juli, etter en oppgang på 1,3 prosent i juni.

Turister drar ned

Elnæs viser til at sommermånedene er spesielle ettersom de i så stor grad domineres av turisttrafikk og ikke forretningsreisende. Han tror at september slik sett vil være en veldig viktig måned for å avgjøre hvor omfattende nedgangen i svensk flytrafikk faktisk er.

BEKYMRET: Flyekspert Hans Jørgen Elnæs. Foto: Paul Weaver

- Det blir veldig spennende å se i hvor stor grad dette trekker inn i næringslivet. Gjør det det, må vi anse dette som veldig alvorlig, sier Elnæs.

Han sier at dette kan få store konsekvenser som Swedavia, som driver de fleste flyplassene i Sverige.

Færre passasjerer vil gi lavere inntekter på alt man bruker penger på på en flyplass, som parkeringsplass og slikt. Faller den, må Swedavia kompensere med høyere luftplassavgifter, noe som igjen flyselskapene kan komme til å overføre på passasjerene i form av dyrere billettpriser. Det kan igjen føre til at enda færre fly, så dette er en ond sirkel, sier Elnæs.

Fare for Sverige

Han mener at det også fører til at Sverige mister relevans som en flyreisemål.

- Den svenske hovedflyplassen Arlanda i Stockholm har hatt et mål om å bli den viktigste i Norden, men nå ser vi i stedet at den taper terreng. Blant annet har flere ruter blitt flyttet fra Arlanda til Kastrup den siste tiden, sier Elnæs.

Han viser blant annet til at SAS i forrige uke flyttet en rute til Los Angeles fra Stockholm til Københavns flyplass Kastrup.

- Flyskammen og det nye avgiftsregimet er en fryktelig dårlig cocktail for svensk luftfart, sier Elnæs.