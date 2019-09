Nye tall viser kraftig vekst i trygdeeksport: – Kan umulig være meningen

Nye tall fra SSB viser 40 prosent vekst i trygdeeksport av kontantstøtte. Det får Ap-Raymond til å rase.

– Er det virkelig hensikten med kontantstøtten at mor skal være hjemme i Polen mens mannen jobber her i Norge? Spør byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet.

Det er valgkamp. Og selv om ikke alle velgerne hans nødvendigvis synes det er like bra med kutt i kontantstøtten, står Johansen gjerne i den konflikten.

– Nå er kontantstøtta på 7.500 kroner, og snittlønna i Polen er 11.000 kroner. For å si det sånn: Det er mye penger, sier han til Nettavisen.

Kraftig vekst

Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det har vært kraftig vekst i kontantstøtte-eksport. I 2013 var 794 personer som mottok kontantstøtte i utlandet. I 2019 er det vokst til 1.107 personer.

Det tilsvarer nært 40 prosent vekst.

– Alle er tilsynelatende enig om at vi må få stopp på denne trygdeeksporten, men de gjør ingenting. Dette må knyttes til at man bor i Norge. Uten å bo her – null kontantstøtte, sier Ap-generalen i Oslo.

– Men regjeringen sier de får nei av EU, hva skal man gjøre da?

– Da har de ikke prøvd godt nok, er det kontante svaret fra byrådslederen.

Seks milliarder i kontantstøtte

GJESTEREDAKTØR: Mandag er Raymond Johansen gjesteredaktør hos Nettavisen.

Men Johansen gir seg ikke med å stoppe eksport. Han vil fjerne hele kontantstøtten. Og det er virkelig mye penger.

Hvert år betales det ut 240 millioner kroner i kontantstøtte til beboere i Oslo. SSB-statistikk som Nettavisen har fått tilgang på viser at siden 1998 er det betalt ut hele seks milliarder kroner i kontantstøtte – bare i Oslo.

– Vi kunne tenkt oss et alternativ, noe som vi kalte integreringsstøtte. Istedet for å dele ut penger direkte, kunne vi fulgt dem opp med språkopplæring, arbeidstrening og skolering. I dag er kontantstøtten blitt en fattigdomsfelle, sier Johansen.

Han forklarer at de er nødt til å ansette egne «bydelsmødre» som er innvandrerkvinner som er godt integrert, som drar på hjemmebesøk for å drive aktiv rekruttering til barnehagene.

– For mange med innvandrerbakgrunn er de skeptisk til å sette ut det kjæreste de har til noen vilt fremmede. Bydelsmødrene gjør en fantastisk jobb, men det er motbakke når du får 7.500 kroner i måneden, sier han.

4000 barn

Ifølge byrådet er det 4.000 barn i barnehagealder som ikke går i barnehage i Oslo. Og det er spesielt innvandrerfamilier som ikke benytter barnehagetilbudet.

– Men er dette en fattigdomsproblematikk, eller handler dette egentlig om feilet integrering?

– Det er to sider av samme sak. De kvalifiserer seg ikke til arbeid. Går barna i barnehage lærer de seg språket bedre og forbereder seg på skole. Det å være hjemme og kanskje ikke bli eksponert for norsk språk er problematisk.

Statistikken fra SSB viser også at det er på østkanten kontantstøtten i stort monn blir utbetalt. Hvert år deles det ut 162 millioner kroner i kontantstøtte til bydelene på østkanten. Det er bydelene hvor det er størst andel innvandrere som bor.

– Ap angriper familiers valgfrihet

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener utfordringen fra Ap-Raymond er malplassert, og at de jobber aktivt opp mot EU for å få gjennomslag.

– Arbeiderpartiet angriper familiers valgfrihet og vil fjerne kontantstøtten. Johansen mener altså at foreldre ikke skal kunne få velge å utsette barnehagestarten for ettåringen litt. Det er ikke overraskende, men fremdeles skuffende - dette bør velgerne merke seg, sier Ropstad til Nettavisen.

FYRER LØS: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er skuffet over Arbeiderpartiet, og mener de jobber tett mot EU for å få gjennomslag får kutt i trygdeeksport. Foto: Ryan Kelly (NTB scanpix)

Ministeren viser til stortingsmelding om trygdeeksport som ble fremmet for to år siden, og minner om at trygdeeksport har økt under vekslende regjeringer - ledet også av Ap.

– Regjeringen jobber aktivt opp mot EU for å få gjennomslag for vårt syn på trygdeeksport, sier han.

KrF-lederen snur på krona og mener Ap er ute etter å styre familienes valg.

– Det er KrF som har fått gjennomslag for økt kontantstøtte for familier med ettåringer. Det er fordi vi vet at barn er ulike. Foreldrene kjenner sitt barn best og dersom de mener det er bra å utsette barnehage oppstarten noe må det være mulig. Det er dette kontantstøtten er til for. KrF ønsker å styrke familienes valgfrihet, men Arbeiderpartiet ønsker å styre familiene, sier han.