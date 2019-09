Nyrike oppkomlinger slår knock out på søkkrike milliard-arvinger fra Oslo vest

Veien til ufattelig rikdom er ikke arv, men egen innsats.

Bare fire av de 20 rikeste milliardærene i Norge er arvinger. Resten er oppkomlinger som har blitt søkkrike på forretningsteft og hardt arbeid. Aller øverst troner «Storeulv».

Det mest oppmuntrende med listen er at du ikke trenger å arve en milliardformue for å bli milliardær. Det minst oppmuntrende er at andelen kvinner på listen faktisk synker. Bare 1/8 av landets rikeste er kvinner, og det i et marked hvor eiendom - som bør være kjønnsnøytralt - har vært en viktig driver for rikdom.

Kapital-redaktør Trygve Hegnar mener det er negativt med få kvinner: - Vår hypotese er at selskapene ville vært bedre (tjent mer penger) hvis antallet kvinnelige eiere hadde økt, skriver han på lederplass.

Den årlige utgivelsen Kapitals 400 rikeste er et imponerende arbeid, der 1.100 kandidater har vært vurdert. Som tidligere redaksjonssjef i Kapital (på 90-tallet) vet jeg hvor omfattende et slikt arbeid er. Derfor er også listen «Bibelen» for å se på utviklingen blant de rikeste, og som bidrag til diskusjonen om økonomisk ulikhet i formue.

Mens du må ha 19 milliarder kroner for å komme på Forbes 400-liste i USA, holder det med 800 millioner for å komme på Kapitals liste i Norge. Til gjengjeld er snittformuen på 3,5 milliarder kroner for de aller rikeste her i landet.

Det er likevel interessant å filosofere litt over hvordan man blir superrik i Norge. Rockefeller ga en gang følgende oppskrift: «Stå opp tidlig, arbeid hardt, og finn olje!». Og det er jo en oppskrift som har fungert godt for nasjonen Norge.

Ser vi på de private formuene er det tre typiske veier: Shipping, finans og eiendom. Eller for å nyansere: Evnen til å flytte kapital mellom disse sektorene etterhvert som markedet endrer seg.

Det beste eksempelet på det er John Fredriksen. Han tjente sine første milliarder som tankreder, ekspanderte til rigg, inkasso, sjømat og eiendom - og etterlater seg etterhvert et bredt konglomerat av eierinteresser til tvillingdøtrene Kathrine og Cecilie.

UTDANNELSE: Kjell Inge Røkke har ingen formell utdannelse, mens sønnen Kristian Røkke måtte sitte på skolebenken før han slapp til i Aker-systemet. Foto: NTB scanpix (montasje Nettavisen)

Den typiske superrike er mann (første kvinne er på 22. plass) og trygt på oversiden av 50 års-grensen. For å vri litt på Karpe, så handler det om hvite menn som pusher 60.

En annen vei til superrikdom er å være i front på markedsendringer og ha vilje og evne til å surfe på bølgen. Odd (Rema) Reitan satset hardt på billigmatsegmentet, Petter A. Stordalen revolusjonerte kjøpesenter- og hotellmarkedet, mens Ivar Tollefsen har pøst milliarder inn i å kjøpe utleieleiligheter i inn- og utland.

Selv om Kjell Inge Røkke nå først og fremst er landets største industrialist, så er det verdt å huske at formuen stammer fra hans totale forandring av trålerfisket utenfor Alaska.

Med andre ord: Se noe andre ikke ser og ha gjennomføringskraft til å være stayer.

På topplisten er det en miks av folk med utdannelse og folk uten særlig utdannelse, men det går fort rundt i hodet på samtlige. Det folk som John Fredriksen og Kjell Inge Røkke mangler i formell finansutdannelse, tar de igjen med intelligens, teft og evnen til å knytte til seg dyktige fagfolk.

LEILIGHETER: Eiendomsinvestor Ivar Erik Tollefsen kjøper leiligheter og har sett formuen øke fra 19,6 til 23,0 milliarder kroner siden i fjor. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Spørsmålet er likevel om 15 år på skolebenken er en fordel eller ulempe i jakten på gigantformue. Noen har hevdet at livets skole er mer relevant, men hvis man ser på barna til de superrike, så tyder det på at foreldrene verdsetter ordentlig skolegang. De fleste har sendt barna på internasjonale prestisjeskoler først, og sluppet dem inn i business etterpå.

Kanskje blir 2019 året hvor du må ha milliardformue for å være blant Norges 400 rikeste personer. Oddsene for å havne dit er 1/13.000, så selv om Norge kanskje er et av landene i verden hvor det er lettest å gjennomføre den amerikanske drømmen, så er det forsvinnende lite sannsynlig for de aller fleste.

Veksten i formuen for de rikeste er hovedårsaken til at den økonomiske ulikheten målt i formue øker i Norge. De rikeste er god for like mye som rundt 15 prosent av Oljefondet. En annen måte å regne på er at de én prosent rikeste kontrollerer mellom 20 og 25 prosent av nettoformuen til landets familier.

Man må alltid sammenligne, som det heter. Og da kan det være verdt å ta med at formuen til Amazon-gründeren Jeff Bezos er omtrent like stor som alle de norske superrike tilsammen. Og da har vi tatt med «Storeulv».

