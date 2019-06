Nysnø investerer i solceller fra Sogn og Fjordane

Får 515 millioner kroner for å øke produksjonskapasiteten.

I en pressemelding tirsdag skriver solcelleprodusenten Norsun i Årdal at selskapet får 515 millioner kroner for å øke produksjonskapasiteten ved fabrikken, som ligger ved Sognefjorden.

Selskapet skriver at de har gjennomført en emisjon på 230 millioner kroner. Nysnø og ABN AMBRO investerer totalt 160 millioner, mens resten kommer fra eksisterende aksjonærer. Norsun er den ledende produsenten av såkalte monokrystallinske wafere til ultra-høyeffektive solceller utenfor Asia.

- Produksjonskapasiteten vi har i dag, har vært utsolgt i lang tid, og økt kapasitet vil bli ønsket velkommen av kundene våre. Ny og vesentlig oppgradert produksjonsteknologi vil også bidra til at vi kan redusere enhetskostnadene og holde oss konkurransedyktige, sier daglig leder Svenn Ivar Fure i en melding.

Hos Norsun, som har fabrikken sin helt innerst i Sognefjorden, produserer arbeiderne wafere, som er råmaterialet til solcellene. Foto: Norsun

Les også: Anerkjent professor: - Alt må bli dyrere for å redde klima

- Spiller en nøkkelrolle i avkarboniseringen

Nå som monokrystallinske wafere - som Norsun har produsert i ti år - er i ferd med å bli den nye standarden i solindustrien, dobler selskapet produksjonen fra 450 megawatt per år til 1.000. Det bidrar til at selskapet kan opprettholde og øke markedsandelen.

- Solenergiindustrien vil forsette å spille en nøkkelrolle i avkarboniseringen av verdens energiproduksjon. Norsun har en unik posisjon og et meget lavt CO2-fotavtrykk som er gjort mulig gjennom teknologiforbedringer over mange år, samt et «state-of-the-art» produksjonsanlegg som drives med fornybar vannkraft. Vi er veldige positive til Norsuns framtidsutsikter og er glade for å kunne investere sammen med solide, nye og eksisterende aksjonærer, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø.

Eivind Egeland Olsen investeringsdirektør i Nysnø. Foto: Nysnø Klimainvesteringer

Fornybarfondet Nysnø ble opprettet for å bidra til utslippsreduksjoner ved å investere i ny, norsk klimateknologi. Det statlige investeringsselskapet fikk 200 millioner i oppstarten i 2018. I statsbudsjettet for 2019 kom 500 friske millioner. Som følge av emisjonen i Norsun, vil Nysnø nå være blant de største aksjonærene i selskapet.

NorSun er allerede godt i gang med å skape ny teknologi og nytt utstyr utstyr, som vil bli inkludert i utvidelsesprosjektet. Utvidelsen vil bli en del av det eksisterende fabrikkanlegget i Årdal, med gradvis oppskalering av produksjonen gjennom 2020.

Les mer: Fornybargeneral Siri Kalvig: - Oljen har gitt oss et konkurransefortrinn

Les mer: Solcellegründeren avslører hvem kjøperne er: - Elbil-eiere og naboene til folk med solceller