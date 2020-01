Nytt bevis kan snu opp ned på Sveriges største Metoo-sak

Den heftige konflikten mellom Cissi Wallin og Fredrik Virtanen i Sverige har nå fått et nytt potensielt stort bevis.

Den svenske journalisten Fredrik Virtanen var en av medienes store kjæledegger. Han var fast innslag på TV, og hadde skrevet tusenvis av spalter, kommentarer og artikler som en av Aftonbladets mest kjente skribenter.

Helt til Instagram-kjendisen Cissi Wallin postet et innlegg på Instagram med teksten:

– Den mektige mediemannen som dopet og voldtok meg i 2006 var Fredrik Virtanen.

Siden ble den velkjente kommentatoren i Aftonbladet sparket fra avisen, og det ble et enormt medietrykk. Virtanen valgte å ta opp kampen mot Wallin, men fikk nei til å publisere boken hos alle større svenske forlag.

VIL RENVASKES: Den svenske medieprofilen Fredrik Virtanen har anket dommen mot Cissi Wallin selv om han vant: Fordi han mener å ha sterkere bevis. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Dermed endte han opp hos det norske forlaget Gloria, som ga ut hans bok: «Uten nåde, en ransakelse» i april 2019.

– Jeg er ingen voldtektsmann

Selv om Wallin hadde anmeldt voldtekten i 2012, og den ble henlagt, valgte Virtanen å forsøke å renvaske seg gjennom å saksøke Wallin for ærekrenkelse.

Til Nettavisen forklarte den svenske mediekjendisen at han var ingen helgen, men benektet enhver anklage om voldtekt.

– Jeg var en drittsekk. Jeg var avhengig av kokain, drakk masse og var stygg i kjeften til alle. Men jeg var ingen voldtektsmann, sa Virtanen til Nettavisen.

Den 9. desember ble Cissi Wallin dømt i Stockholms tingrett for grov ærekrenkelse av Virtanen. Hun må også betale en erstatning på 90.000 kroner til Virtanen.

DØMT: Cissi Wallin under rettssaken mellom henne og Virtanen i Tingretten i Stockholm. Den 9. desember ble hun dømt for grov ærekrenkelse. Nå har hun anket dommen. Foto: Fredrik Persson/tt (NTB scanpix)

Hennes reaksjon på dommen var umiddelbar:

– Jeg er dessverre ikke overrasket. Dette er en trend vi nå ser i Sverige i kjølvannet av Metoo. Dette er et nederlag for ytringsfriheten, sa hun til NRK som var tilstede under rettsaken.

Anker dommen

Den 30. desember fikk saken imidlertid en helt ny vending. Wallin anker dommen fra tingretten, med begrunnelse om at hun var en «varsler som advarte om en farlig person», ifølge NTB.

Det samme gjør Virtanen. Fordi han mener han har et nytt bevis som styrker saken hans ytterligere.

Det hele handler om en natt tidligsommeren i 2006. Begge var unge og fremadstormende journalister, og møttes på nattklubben «Spy Bar» i Stockholm.

Etter en god del alkohol, reiste paret hjem til Virtanens leilighet. Ifølge Virtanen ble begge fulle og trøtte, og tafset på hverandre før de sovnet med klærne på.

Ifølge Wallin dro de hjem sammen, hun ble neddoppet og våknet av at Virtanen presset penisen inn i munnen hennes.

Det nye beviset fremlagt av Virtanen forsøker å slå sprekker i Wallins forklaring.

Ifølge en skjermdump av en blogg Wallin drev tidligere ved navn «Brudpepp», skrev hun et blogginnlegg om natten to år etter den skjedde.

Ifølge anken til Virtanen sto det i blogginnlegget:

– Jeg husker ingen av natten. Ikke en dritt, skal Wallin ha skrevet på bloggen to år etter hendelsen.

Nettavisen har vært i kontakt med Cissi Wallin om anken og påstandene som legges frem. Hun har ikke ønsker å besvare våre henvendelser.

Fredrik Virtanen kommenterer gjerne den nye vendingen i saken.

Angriper svensk presse

– Det er ikke nytt for meg at minnene kommer lang tid etter i flere ulike versjoner. Det hadde mediene også kunne avdekket med litt vanlig research, sier han til Nettavisen.

Han mener den svenske pressen nå blir avkledd for dårlig journalistisk arbeid under Metoo-bølgen.

– Svensk media ignorerte fakta under Metoo, og gjør det fortsatt. Det anses som upassende å si, fordi det vil skade Metoo-kampanjen, sier Virtanen.

Wallin mener imidlertid på sin side at hun ikke har gjort noe galt.

– Jeg vil avslutningsvis si at det er en surrealistisk opplevelse å sitte her som tiltalt når man er et offer, sa Cissi Wallin under rettsaken, ifølge SVT.

