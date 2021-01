Nytt elbilforslag vekker oppsikt: – Erna vil gi MDG-Berg mer makt

Senterpartiets leder mener regjeringens nye klimaplan er til forveksling lik MDGs politikk.

I regjeringens nye klimaplan blir det lagt opp til flere store grep i klimapolitikken. CO2-avgiften skal tredobles. Kommunene får kun lov til å kjøpe nullutslippsbiler fra og med neste år.

Et annet grep som er helt nytt er at regjeringen åpner opp for nullutslippssoner i byene. Oslo-byrådet har lenge ønsket å innføre områder i Oslo hvor det er forbudt for bensin- og dieselbiler å ferdes.

Gir mer makt til MDG

Senterpartiets partileder mener regjeringen dilter etter MDG.

– Erna Solberg er blind for konsekvensene dette vil ha for håndverkere og arbeidsfolk. Jeg fikk en e-post av en gammel kar som har behov for å kjøre kona inn til byen. Han har ikke råd til å kjøpe noen ny bil. En del trenger bilen de har, sier Trygve Slagsvold Vedum til Nettavisen.

Han mener det altfor ofte fremstilles som om Oslo er en by utelukkende av kollektivfarere og syklister. Men minner om at to tredjedeler av dem som bor i Oslo har bil.

– Det er også en nasjonal hovedstad. Så det er mange grunner til at det er behov for å kjøre inn til sentrum av byen. Det er tross alt en lovlig vare å ha en kassebil som går på diesel.

Byrådet har tidligere tatt i bruk dieselforbud i byen på dager det har vært mye luftforurensning. Men det er flere år siden denne hjemmelen ble brukt sist.

– Dette handler om å få livet til å gå rundt. Det er allerede lovhjemmel dersom luftforurensning er et problem. Men forslaget fra regjeringen går ut på en generell forbudsadgang. CO2 skaper ikke astma. Det er et global problem - som ikke løses av å forby noen få å kjøre bensinbil i Oslo sentrum, sier Vedum.

– De fleste partier anerkjenner at mye må gjøres. Hva er det Senterpartiet ønsker å gjøre for å få ned utslippene?

– Da må vi gjøre noe som har betydning. Det ødelegger klimakampen når tiltakene rammer sosialt så skjevt. Det rammer det som ikke har penger til å kjøpe seg en ny bil. Det er grunnleggende urettferdig. Klimapolitikken er nasjonal, og det bør ikke være forbud i noen områder. Det er bare symbolpolitikk.

– Kom igjen, Vedum

Høyres klimapolitiske talsmann Stefan Heggelund mener uttalelsene er tullete, og synes Vedum burde se seg selv i speilet når han går inn for samarbeid med venstresiden.

– Kom igjen, Vedum. Jeg er helt enig i at det er en viktig sosial dimensjon ved klimapolitikk, og det tar regjeringen høyde for i klimaplanen. Det er riktig at det er en grense for hvor mye folk kan betale i skatter og avgifter før det rammer urettferdig, sier han og legger til:

– Derfor er det helt uvirkelig at Vedums foretrukne samarbeidspartner er Arbeiderpartiet og venstresiden.

Heggelund forsvarer nullutslippsoner, men presiserer at det ikke er noe som skal innføres over natten.

– Dette handler om at vi vil at den lokale politikken skal støtte opp om den nasjonale politikken, langsiktige incentiver for at folk, når de en gang skal kjøpe ny bil, velger en nullutslippsbil, sier Heggelund til Nettavisen.

Han fnyser av Vedums påstand om at Høyre dilter etter MDG.

– Når det gjelder å dilte etter MDG får jeg vel bare minne om at det er Vedums regjeringsalternativ som er avhengig av MDG for å få flertall, sier han.

