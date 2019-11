Nytt EU-vedtak kan gi prissjokk for norske passasjerer

Flyreiser kan bli 30 prosent dyrere, advarer ekspert.

Et nytt EU-vedtak som innebærer økte avgifter for drivstoff og færre unntak fra merverdiavgift kan gi norske passasjerer et realt prissjokk de neste årene.

Endringene kan gjøre flyreiser hele 30 prosent dyrere.

Flere konkurser og høyere billettpriser

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs forklarer til Nettavisen hva endringene innebærer.

– Europakommisjonen vurderer miljøtiltak som skal rettes mot flydrivstoff. Det vil slå kraftig ut på flyselskapenes kostnader, hvor drivstoff representerer mellom 25 og 35 prosent, forteller Elnæs.

– Flyselskaper i Europa har liten eller ingen mulighet til å absorbere en slik avgift, dermed må den legges på billettprisene.

Les også: - Klimaavgifter kan føre til mer klimautslipp

Elnæs påpeker at både flyselskaper og flypassasjerer vil bli rammet av de nye reglene.

– Dette vil treffe små og mellomstore flyselskap hardt og akselerere konkursbølgen vi har sett i Europa de siste årene, sier han.

– Høyere billettpriser vil slå direkte inn på etterspørselen. Jeg regner med en betydelig reduksjon i antall flypassasjerer.

Ikke likt for alle

Samtidig understreker Elnæs at ikke alle flyselskaper vil bli rammet i like stor grad.

– Her har selskaper som Norwegian og SAS en stor fordel siden de benytter fly som er bruker betydelig mindre drivstoff og har over 20 prosent mindre utslipp, mener han.

– Derimot vil Widerøe ikke komme godt ut av en slik avgift, siden selskapet har en stor flåte av eldre fly, men selskapet er i full gang med å finne ut av hva de skal erstatte dem med, sannsynligvis en hybrid-modell.

Les også Nektet ombordstigning av Norwegian. Måtte knekke sitt eget skateboard





Større forutsigbarhet

Elnæs har likevel forståelse for at de nye reglene kommer og påpeker at de har flere fordeler.

– En felles avgift innen EU vil gjøre at det blir like rammebetingelser for flyselskapene uavhengig av marked/land, det er en bedre løsning enn at det innføres forskjellige miljøorienterte særavgifter mot flyselskapene i de enkelte land, forklarer han.

– Det vil gi større forutsigbarhet for flyselskapene, samt gjøre ett klimaregnskap mer transparent fra luftfartindustrien.

Les også MDGs flysjokk: Vil utbetale 2560 kroner til folk på bygda

Norske myndigheter bør øremerke

Til slutt er Elnæs ikke i tvil om hva norske myndigheter bør gjøre.

– Norge tar inn årlig omtrent 2 milliard kroner fra flypassasjeravgiften og ikke ett øre av dette er øremerket til miljøtiltak, her har norske myndigheter en jobb å gjøre.