Nytt kollektivtilbud fører til opprør i distriktene rundt Trondheim

Tidenes kollektivløft i Stor-Trondheim gir mange et dårligere busstilbud. - Endringen henger ikke på greip, sier Jan Arne Vold.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Splitter nye busser og splitter nytt rutenett. Det var kollektivgaven innbyggerne i trondheimsregionen fikk 3. august. Og mens tilbudet for mange har blitt bedre, har det blitt betydelig verre for noen.

SPLITTER NY: De flunkende nye metrobussene er 24 meter lange og kan ta til sammen 142 passasjerer. Foto: FOTO: AtB

Det er særlig de som bor i nabokommunene Melhus og Malvik som er misfornøyde med omleggingen. Kommunene ligger et par mil fra Trondheim sentrum og har mange pendlere som jobber i byen.

Den største misnøyen er knyttet til at de ikke lenger kan ta buss direkte til Trondheim. Fram til 3. august gikk linje 38 fra Melhus, gjennom Trondheim og videre til Malvik og Stjørdal.

Nå må passasjerene bytte buss minst én gang om de skal reise samme vei.



Rasering av tilbudet

Endringene har skapt voldsomme reaksjoner, og på en knapp uke har rundt 2000 sluttet seg ti Facebook-gruppen «Vi som vil ha tilbake buss 38 Brekkåsen - Stjørdal». Jan Arne Vold er et aktivt medlem i gruppen, og en av dem som er svært misfornøyd med det nye tilbudet.

- Det nye tilbudet henger ikke på greip, det er en rasering av det tilbudet vi hadde fra før, med både forsinkelser, lengre reisevei og flere bussbytter, sier han.

Før endringen gikk det en direkterute fra Melhus til Trondheim sentrum både på dagtid og om kvelden, nå må passasjerer bytte buss opp til to ganger, noe som fører til at for enkelte har reisetiden økt fra 22 minutter til rundt en time.

FORBANNET: Jan Arne Vold er absoulutt ikke fornøyd med det nye busstilbudet i Trondheim Foto: FOTO: Ane Tolnes Haugdal

Selv har han kuttet buss til og fra jobb, og kjører i stede motorsykkel. Han sier han fremdeles bruker buss på kveldstid og i helger, men at det heller ikke går stort lenger om tilbudet ikke endres tilbake.

- Det er helt uaktuelt å ta buss ut over høsten og vinteren. Jeg kommer ikke til å stå i 30 minutter i 20 minusgrader å vente på en buss, det er helt urealistisk, sier han.

Vold tenker spesielt på barn og unge som skal til og fra fritidsaktiviteter sentralt i Trondheim. I forrige uke skulle hans 16 år gamle sønn på kino, turen hjem ble en lang affære.

- Guttene som hadde vært på kino tok først en buss opp til knutepunktet på Tiller, for å hoppe på bussen til Melhus der. Bussen de skulle ta dukket aldri opp, eller så hadde den allerede kjørt, og de ble nødt til å vente på holdeplassen i over 30 minutter. Til sammen brukte de derfor rundt 1, 5 time på hjemturen, forteller Vold oppgitt.

Han mener tryggheten ved å sende barn og ungdom med bussen er betydelig svekket, og mener det er lureri å lokke familier til å bosette seg på Melhus, for så å ødelegge transportmulighetene inn til byen.

- Det kan ikke være sånn at man skal bruke 1,5 time på en strekning som er 2,5 mil. Det tar 25 minutter å kjøre inn til byen, da må det gå an å få til en løsning som er bedre enn det de har klart i dag, sier Vold.

For små marginer

Laila Kristin Leistad tar bussen inn til Trondheim fra motsatt side av Trøndelag, og svært misfornøyd med det nye rutetilbudet.

- Da jeg skulle ta bussen fra Hommelvik og inn til byen kom den ikke i det hele tatt. Jeg skulle ta bussen som gikk 07.51, men den kom aldri, så jeg sto vel i en halv time før neste buss kom, sier hun.

Leistad forteller at mens hun før kunne ta en enkelt buss til byen, må hun nå bytte.

- Jeg synes det er en ulempe med bytte av buss. Det føles som en ekstra belastning, i alle fall når jeg vet hvor enkelt det var før. Da var jeg veldig fornøyd med tilbudet, sier Leistad.

FORNØYD: Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift er fornøyd med lanseringen av det nye kollektiv-systemet i Trondheim Foto: FOTO: AtB

Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift i AtB sier det stemmer at det er flere som må bytte buss nå, sammenlignet med tidligere.

- Det vi har lansert er et nytt system med en helt ny rutestruktur som er tilpasset reisestrømmene i byen i dag, sier hun til Nettavisen Økonomi.

- Dette systemet baserer seg på at man på enkelte reiseruter må bytte buss på et knutepunkt. Det gir langt flere reisemuligheter enn tidligere, uten at den samlede tiden man bruker på reisen nødvendigvis øker. Nettverket gir langt flere mulighet for å kunne velge kollektiv på sin reise, fortsetter Opsal.

Laila Kristin Leistad har sett i rutetabellen at hun i teorien ikke skal bruke lengre tid på reisen, men i praksis har historien så langt vært en annen.

- Det skal mye til for at det klaffer å rekke overgangene som AtB legger opp til. For å komme meg til Malvik, hvor jeg bor, fra sentrum er det lagt inn 2 minutter margin for at jeg skal rekke å bytte buss. Når bussen jeg sitter på alltid er noen minutter forsinket rekker jeg aldri den planlagte overgangen. Fordi bussen jeg skal ta går bare to ganger i timen må jeg da vente i en halv time på busstoppet før neste buss kommer, sier hun.

Leistad trekker likevel fram noe positivt med den nye ordningen

- Det er i alle fall bedre plass på bussene nå, sammenlignet med tidligere. Om det er fordi rutene har blitt kortere, eller at det ikke er like mange som tar buss vet ikke jeg, men det er i alle fall en fordel for meg, ser hun.

GIGANTISK: De nye bussene er med sine 24 meter betraktelig lengre enn forgjengerne. Foto: FOTO: AtB

Silje Eriksen tar buss fra motsatt side av byen, hun bor på Flatåsen i Trondheim og mener at også her fungerer det nye systemet dårligere enn før.

- Jeg hadde et veldig godt tilbud tidligere, og synes det har blitt dårligere. Jeg bruker for eksempel dobbelt så lang tid til jobb sammenlignet med før, sier hun.

Bussene står i kø, ikke bilene

Også Eriksen må belage seg på å bytte buss, nesten uavhengig av hvor hun skal.

- Det er bussbytte som tar tid, metrobussen er alltid forsinket, i tillegg bruker den fryktelig lang tid inn det siste stykke mot byen.

Hun forteller at det er svært mange busser som er på veien, og at stort sett alle skal den samme ruta gjennom sentrum. Dette skaper kaos og forsinkelser i trafikken.

- Når du kommer inn mot byen ser du at det er lange køer, men det er bussene som står i kø, ikke bilene, sier Eriksen.

TETT I TETT: Det er ikke plass til mange personbiler etter at de nye bussrutene ble lansert.

Grethe Opsal sier de i AtB er åpne for innspill til ruter som bør endres.

- Jeg har forståelse for at det kommer reaksjoner. Det vi gjennomfører nå er den største kollektive omleggingen i Norge noensinne, og det er flott at folk engasjerer seg, sier hun.

Opsal sier de har fått mange tilbakemeldinger, både gode og dårlige.

- Vi er godt fornøyd med oppstarten, men har samtidig full styrke på å rette eventuelle feil som vil oppstå underveis, sier hun.