Nytt mareritt for Tor Olav og Celina: Verdiene smuldrer opp

På under ett år er Tor Olav Trøims og Celina Midelfarts verdier i riggselskapet Borr Drilling smuldret opp.

Borr Drilling har utviklet seg til et mareritt for kosmetikkarvingen. Nettavisen skrev i august i fjor at Midelfarts kurstap i Borr Drilling utgjorde 100 millioner kroner siden april 2019.

Men siden i fjor høst er det blitt mye verre for det gjeldstyngede riggselskapet. Aksjen raser onsdag 14,8 prosent til et nytt bunnivå på 13,6 kroner. Det seneste året har aksjen stupt hele 90 prosent i verdi (se grafen under).

Les også: Tynget av gjeld: Full kollaps for Borr Drilling

NED 90 PROSENT: Borrr Drilling har falt 90 prosent i verdi siden i fjor vår, Celina Midelfart har et verditap på 200 millioner. Foto: (Infront)

Celinas selskap Midelfart Holding eide i sommer 1,7 millioner aksjer i Borr Drilling. Hun kjøpte seg senest opp i juni med 125.000 nye aksjer til en kurs på ca. 76 kroner. I april i fjor var aksjeposten hennes i Borr Drilling verdt 220 millioner kroner.

Med mindre hun har solgt seg ned, som det ikke er kommet melding om, var aksjeposten ved børsslutt onsdag rasert til 23 millioner kroner i verdi. Vi snakker da om verdien av en dyr Oslo-bolig og trolig mindre enn verdien av boligen Celina bor i nå på Frogner.

Les også: "Smell på 280 millioner for Celina Midelfart"

Surt tap

Nordnet har i dag 1625 aksjonærer i Borr Drilling, som til sammen eier 1,6 millioner aksjer for 22-23 millioner kroner. Til sammenligning hadde hadde Nordnet i fjor sommer 2800 kunder som eide Borr-aksjer, og småkundene har også tapt mye.

- Da eide de 2,6 millioner kroner som på det tidspunktet hadde en verdi på 189 millioner kroner, gitt en aksjekurs på 73 kroner, forteller investeringsøkonom Mads Johannesen til Nettavisen Økonomi.

- Hvordan forklarer du børsraset i Borr Drilling?

- Jeg tror grunnen til det massive kursfallet i riggsektoren er en kombinasjon av et vedvarende svakt marked og aktører som har enorme gjeldsforpliktelser. Kursfallet i Borr Drilling er ikke unikt, det ser man både på Seadrill (se under, red.anm.) og Transocean, som også har falt over 50 prosent så langt i år.

- Riggsektoren er av natur kapitalintensiv. Skulle ratene være vedvarende under finansieringskostnaden, er det klart at balansen i disse selskapene kommer under press. Det ser man også at markedet priser inn, gitt de voldsomme kursfallene i sektoren, svarer Johannesen.

Vanskelig

Nettavisen skrev i november at 2019 var et vanskelig år for superparet Celina Midelfart og Tor Olav Trøim. Paret har vært forlovet siden 2009 og fikk sitt første barn i 2011.

Ifølge Folkeregisteret flyttet Midelfart hjem til Oslos beste vestkant i august 2019, mens Trøim fortsetter å bo i London. Ingen av dem besvarte den gangen Nettavisens henvendelser om saken.

Men det tidligere superparet har også andre aksjeplasseringer sammen. Dagens Næringsliv skrev for to uker siden at paret var uenige om salget av forbrukslånsbanken Avida og hva de skulle gjøre med sine aksjeposter.

Per 1. januar var Tor Olav Trøim nest største aksjonær i selskapet, mens Celina Midelfart var den femte største aksjonæren. Verken Celina Midelfart eller Olav Trøim har besvart Nettavisens henvendelser onsdag om kurstapet.

Les også: "Verste børsfall på fire år"

Tapt hele gaven

Tor Olav Trøim eier 8,3 prosent av aksjene i Borr Drilling og er blitt nestformann i styret. Han har fått rasert verdiene fra langt over én milliard til skarve 125 millioner kroner med onsdagens børsras. Finansavisen skrev for to uker siden at Trøim kan ha tapt alt av verdier han fikk av læremesteren John Fredriksen.

I 2014 brøt Trøim med John Fredriksen etter 20 års samarbeid. Da endte Trøim med tre millioner aksjer i Berdmuda-rederiet Golar LNG (flytende naturgass) og to millioner aksjer i boreentreprenøren Seadrill. Ifølge Finansvisen var den samlede verdien av gaven på 1,6 milliarder kroner.

Seadrill har falt nesten like mye i verdi som Borr Drilling, og selskapet har i dag en markedsverdi på 916 millioner kroner. Trøims 2 millioner aksjer er verdt drøyt 18 millioner.

Betydelig fall

Golar LNG er onsdag ettermiddag norsk tid verdt 1,25 milliarder dollar, ca. 12. milliarder norske kroner. Her er det større aksjonærverdier, men Trøims andel er nede på 350 millioner kroner.

Bladet Kapital vurderte i fjor høst Trøims nettoformue til 1,2 milliarder kroner, ned fra 2,8 milliarder i 2018.