Nytt miljøkrav vekker oppsikt: – Ikke alle kan kjøre el-jaguar med privatsjåfør

Det finnes bare ni ladepunkter for drosje i hele Oslo. Likevel vil byrådet kreve at taxinæringen bytter ut alle fossile biler innen 2024.

Onsdag kl 13.00 kommer byrådets nye forslag til budsjett for Oslo kommune. Det er Norges største offentlige budsjett etter regjeringens statsbudsjett.

Samme dag skal det behandles nye miljøkrav til taxinæringen i Oslo som vil tre i kraft 1. juli 2024.

En viktig del av å gi taxiene mulighet til å bli utslippsfri, er å tilrettelegge for ladepunkter rundt om i byen. Ifølge byrådets siste kvartalsrapport, fra utgangen av mars, var det ni ladepunkter i hele Oslo for drosje.

«Per første kvartal 2020 finnes det 9 ladepunkter for drosje. Ingen nye ladepunkter er bygget i løpet av 1. kvartal. Bymiljøetatens årsprognose tilsier foreløpig at måltallet på 25 ladepunkter nås til tross for koronasitasjonen.»

– Byrådet har vist en nesten imponerende passivitet i utbyggingen av ladepunkter, per i dag finnes det bare ni ladepunkter for drosje. Hvordan de mener at alle byens drosjer skal bli elektriske uten infrastruktur svarer de ikke på, sier Camilla Wilhelmsen i Frps bystyregruppe.

Hun får støtte fra Frps transportpolitiske talsmann, Bård Hoksrud.

– Frp slaktet målet om å forby salg av bensin- og dieselbiler i 2025, og ser ikke annerledes på dette. At Ap og MDG i Oslo tror alle kan kjøre el-jaguar med privatsjåfør som lader i egen garasjekjeller sier egen mest om dem, sier Hoksrud.

Hoksrud mener byrådet har altfor lite tro på den teknologiske utviklingen.

– Det er også merkelig at byrådet i Oslo har så liten tro på den teknologiske utviklingen. De ivrer etter å bruke milliarder av kroner på CO2-rensing på Klemetsrud, men hvorfor tror de ikke bilmotorer kan bli like rene, spør han.

Byråd Lan Marie Berg (MDG) mener forslaget vil gi bedre luftkvalitet, og bedre bomiljø i indre by av Oslo.

– Det vil gi bedre luftkvalitet, mindre støy og kutt i klimagassutslipp. Dette vil folk i Oslo merke som et positivt bidrag til bymiljøet. Byrådet er opptatt av å legge til rette for at drosjenæringen kan legge om til utslippsfri drift så raskt som mulig, sa Berg da forslaget ble opprinnelig lagt frem.