Nytt nettsted skal rangere advokater: - Jeg er forberedt på søksmål

Erling Løken Andersen vil at klienter skal rangere advokater og fortelle hvor dyktige og udyktige de er. Bransjen er skeptisk, og Andersen er forberedt på søksmål.

Andersen hadde en gründerkarriere på ti år bak seg da han var ferdig med jusen i juni 2015. Han fikk advokatjobb nede på Aker Brygge i et firma som primært jobber med eiendomsjus og IT-jus.

Her jobbet han i to år som advokatfullmektig og ble ferdig advokat i oktober i fjor, noe han var frem til 1. mai. Parallelt var Andersen styreformann i konsulentselskapet Omega Media - tidligere Biip.no, et utviklingsselskap som jobber med digital markedsføring og utvikling for store bedrifter.

Og nå har Andersen lansert Advokatguiden.no, et slags Tripadvisor om advokater. Alle landets 10.500 advokater kan bli oppført med navn, arbeidssted, pris og kompetanseområder og bilde om de ønsker.

Les også: Erling tok jusstudiet på 2,5 år og fulgte ikke EN eneste forelesning (+)

Mange redde

- Omega Media hadde eksplodert, så jeg måtte tilbake. Samtidig fikk jeg denne ideen til advokatguiden. Det er merkelig hvor annerledes folk prater til deg fordi du er advokat, mange er redd for advokater, sier advokaten om forretningsideen. Han snakker av egen erfaring etter en skatterettssak som varte i fem år.

I Advokatguiden.no kan tidligere klienter rangerer advokatene ut fra kriterier som blant annet faglig dyktighet, kommunikasjon og pris. Advokatene får så en rangering der fem stjerner er best.

- Jeg så fra utsiden at advokatbransjen er utrolig lite transparent, en sort boks som ikke er gjennomsiktig på pris og hvem som er dyktige. Som klient er du helt avhengig av å spørre andre om deres erfaringer. Advokat er noe de færreste har lyst til å bruke, men som de fleste av en eller annen grunn kommer borti, sier Andersen.

Han bruker også sin erfaring fra Biip og sosiale profiler og kommunikasjon og tenkte at den viktigste verdien i vårt samfunn i dag er tillit.

- Ja, det er jeg helt overbevist om. Tillit er vår tids gull. Og da tenkte jeg at her har vi en advokatbransje som omsetter for 18-19 milliarder i året, men som er fullstendig innsynstett. Det er ingen som kan si noe, fordi det er taushetsplikt.

Les også: I denne mannsdominerte bransjen tjener mange ti ganger mer enn statsministeren

Mørkt marked

Andersen sier han så et gigantisk informasjonsbehov som ikke tilfredsstilles i dag, men en informasjon som er nødt til å komme.

- Dette er et mørkt marked, og så vet jeg fra innsiden at det finnes gode og dårlige advokater. Poenget med hele Advokatguiden er å skape transparens ut fra tidligere vurderinger, sier Andersen.

Det nye nettstedet henter ut grunninformasjon om advokatene og vil så koble den informasjonen opp mot regnskapsregisteret for å komme frem til en gjennomsnittspris advokatene tar.

- Fra min egen erfaring vet jeg at små og mellomstore bedrifter gjerne betaler 2000-2500 kroner per time, eksklusive moms. Men ingen vet effektiviteten til en advokat. Jeg har jobbet sammen med advokater som dunker ut et brev på en time, mens andre bruker mye, mye mer. For advokaten spiller det dessverre ingen rolle, hevder Andersen.

Les også: Ny pris for norske toppadvokater: 6250 kroner per time

Bekrefter eller avkrefter

Når klienten har skrevet en anmeldelse av advokaten, får Advokatguiden denne, som så videresendes til den enkelte advokat via en mail.

- Vi opplyser til advokaten at noen har anmeldt deg, logg inn og sjekk. Når advokaten logger seg inn, ser han ikke anmeldelsen, kun hvem som har anmeldt. Advokaten må så bekrefte eller avkrefte klientforholdet.

- Godkjenner han klientforholdet, publiseres anmeldelsen uredigert. Først da får advokaten innsyn i anmeldelsen, forteller Andersen.

- Men klienter kan ikke skrive hva som helst?

- Jeg har et redaktøransvar, i tillegg benytter vi oss av moderering. Useriøse anmeldelser har allerede skjedd.



Andersen sier at hvis advokaten ikke godtar anmeldelsen og klientforholdet, har de en like stor modereringsjobb ved at advokaten ikke misbruker denne ordningen.

150 kroner

Advokatguiden.no har hittil rundt 100 advokater som har godkjent profilen.

- Hvordan skal dere tjene penger?

- Det er to modeller. I den ene plattformen kan folk anmelde advokater og legge inn vurderinger, men det er utrolig lite interessant for advokater.

- Mye mer interessant er at vi også tar såkalte leads: Jeg ønsker å finne en advokat innenfor skatt som bor i et bestemt området og er i en bestemt prisklasse. Så kan advokatene velge å abonnere på disse leadsene, svarer Andersen.

Han sier de tar 150 kroner hver gang en advokat tar et oppdrag, etter at folk har fylt inn hva slags oppdrag de ønsker advokathjelp til.

Så sender Advokatguiden.no en e-post til de tre nærmeste advokatene som driver med dette fagfeltet og tar 150 kroner fra hver av dem. Med tre mulige advokater per oppdrag vil Advokatguiden.no tjene 450 kroner på denne innsendingen.

Les også: Bitter feide om familiens verdier - rettssaken utsatt

Småpenger

Andersen mener det er realistisk med 20 oppdrag om dagen. Med tre utsendinger per oppdrag blir det 9000 kroner i inntekter om dagen, 3,2 millioner i året om budsjettene slår til.

- Egentlig er det småpenger vi snakker om, men dette er startnivået, sier Andersen.

Og han ser for seg en differensiert prismodell. Når det er snakk om trygderett, har ikke trygdemottakere den samme betalingsevnen. Disse oppdragene har også en maksimalpris for advokatene, så henvendelser i denne juridiske kategorien er lite verdt.

- Vi ser for oss at advokatene betaler mer for skatt og eiendom og mindre for trygd, eksemplifiserer Andersen.

Les også: Anmeld din egen arbeidsgiver

Verdensledende

Målet er «å eie advokatmarkedet i Norge».

- Alle som trenger en advokat, skal gå til oss, sier en optimistisk Andersen.

Og Norge er bare starten for den nye tjenesten, gründeren har ambisjoner utover landegrensene etter å ha testet ut konseptet i Norge i noen måneder. Planen er intet mindre å bli størst i verden innenfor online advokattjenester og brukervurderinger.

- Ja, vi ønsker å være en plattform innenfor advokattjenester og skal til Sverige, Danmark og Tyskland. Da må vi sannsynligvis hente inn kapital. Det eneste vi trenger for å gå «live» i et nytt land, er en database over advokatene, sier Andersen.

Blir saksøkt

Men her hjemme har ikke advokatene omfavnet plattformen. Den profilerte «Mulla Krekar-advokaten» Brynjar Meling gikk hardt ut på Twitter den dagen Advokatguiden.no gikk online (se skjermdump).

HARDT UT: Brynjar Meling gikk omgående hardt ut mot den nye tjenesten. Foto: (Twitter)

Han fikk omgående svar.

BLE SATT PÅ PLASS: Melings utspill fikk omgående motbør. Foto: (Twitter)

- Det ligger an til bråk her fra advokater som kommer dårlig ut?

- De dyktige advokatene har ingenting å frykte, men jeg er helt overbevist om at vi kommer til å bli saksøkt. Mange advokater misliker denne plattformen, og flere har allerede truet med å saksøke oss

- Da hjelper det selvfølgelig å være advokat selv, slik at jeg kan prosedere saken når den kommer for retten. Men jeg gleder meg til det. Jeg forventer å bli saksøkt, og kanskje er det mest nærliggende å tro at det er en spesialist innenfor injuriesaker, som Per Danielsen, som vil saksøke oss, sier Andersen.

Les også: Kjent svensk advokat er død etter å ha fått koronaviruset

Ikke anonymt

Danielsen er konfrontert med det nye nettstedet av Nettavisen, men skriver i en e-post at han ikke kjenner noe til det og har derfor ingen kommentar. Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen sier at foreningen er positiv til nye løsninger som gjør advokater og juridisk rådgivning mer tilgjengelig for publikum.

- Men vi håper den endelige versjonen ikke vil åpne for anonyme anmeldelser, sier Smith. Med anonymitet er det vanskelig å vite om anmeldelsen faktisk kommer fra en klient og ikke motparten eller en annen advokats klient.

Advokatforeningens egne undersøkelser viser ifølge Smith at folk flest fornøyd er med egen advokat, men skeptisk til motpartens.

POSITIVT, MEN: Merethe Smith i Advokatforeningen er skeptisk til anonyme anmeldelser. Foto: Monica Kvaale

Taushetsplikt

- Løsningen må ikke stride mot advokatens taushetsplikt, sier Smith.

Advokatforeningens generalsekretær mener den nye tjenesten er grunnleggende positiv og bra hvis den bidrar til å gjøre advokatenes tjenester tilgjengelige for publikum.

- I den grad tjenesten gir god informasjon og gjør advokattjenestene mer tilgjengelige, er det positivt og kjempeflott. Jeg har forståelse for at det kan være krevende å velge riktig advokat.

- Advokatbransjen får kritikk for å være en lite gjennomsiktig bransje?

- Jeg mener advokatbransjen har utviklet seg mye de seneste årene og blitt transparent på en helt annen måte. Jeg har forståelse for ønsket om at det kan være krevende å velge riktig advokat, svarer Smith. Advokatforeningen har derfor bidratt med å lage et godt nettsted i Advokatenhjelperdeg.no.

Stort spenn

Inntrykket er at advokater generelt har et veldig høyt lønnsnivå, men det vil ikke Smith uten videre være med på.

- Det er riktig at mange advokater tjener svært godt, men det er de som tjener best, som det skrives om. I virkeligheten er det et mye større spenn. Vår statistikk viser at det er store forskjeller i advokaters inntekter og forskjellen er økende.

- Mange forretningsadvokater tjener veldig bra, mens mange har helt andre inntekter. Da tenker jeg på de advokatene som tar felt som asylsaker, barnevernsaker og skilsmisse. Og det er en hard konkurranse blant advokatene, sier Smith.