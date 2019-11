Nytt slag for Dab-tilhengerne: Her dropper rikskringkasteren satsingen totalt

Norge blir stadig mer ensom i Dab-satsingen sin. Nå har RTÉ, det irske svaret på NRK, besluttet å droppe Dab totalt.

Den irske statskringkasteren RTÉ gir opp sin Dab-satsing etter 12 år, i det som omtales som en stor strategi-endring. RTÉ satser i stedet alt på FM og Internett-radio.

Som en del av sparetiltak vil RTÉ stenge alle Dab-radiokanelene sine. I motsetning til i Norge har Irland ikke stengt FM-nettet sitt og lyttertallene på Dab er svært lave.

Kuttet skjer til tross for at mange Dab-kanaler nylig fikk nye investeringer, inkludert nye radioverter. RTÉ legger også ned et nasjonalt Dab-mulitplex som kringkaster Dab-signaler.

Den irske Dab-fiaskoene er den sist i en lang rekke dårlige nyheter for Dab-tilhengerne som kommet etter at Norge stengte FM-nettet i 2017.

På det tidspunktet så fortsatt ut som andre land kunne komme til å følge etter med å stenge FM-nettet. Siden den gang har det kommet en rekke nyheter som må være nedslående for Dab-tilhengerne.

Danmark, som i 2017 så ut til å følge Norge og ville slukke sitt FM-nett, ombestemte seg i fjor. De vil nå videreføre FM.

Sverige, som også vurderte FM-slukking, har besluttet å videreføre FM til minst 2047.

En lang rekke land, inkludert Storbritannia, Spania og Latvia, har de siste årene dessuten besluttet å ikke kopiere Norge ved å slukke FM-nettet.

kopiere Norge ved å slukke FM-nettet. Det eneste landet som nå fortsatt sier at de skal følge Norge og stenge FM, er Sveits, som planlegger å gjøre det i 2024.

