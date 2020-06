Nytt slag for Donald Trump - tallene er verre enn ventet

Antallet som søker arbeidsledighetstrygd i USA er fortsatt på et høyt nivå og verre enn det ekspertene ventet.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Ukentlige tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser at 1,88 millioner ba om å få arbeidsledighetstrygd i forrige uke.

Markedsforventningene tilsa om 1,78-1,8 millioner nye trygdesøkende, ifølge Trading Economics. Eksperter mener likevel at det verste av koronakrisen er over. Men arbeidsledigheten vil holde seg på ubehagelige høye nivåer fremover.

Antallet amerikanske som er på langtidstrygd, utgjorde i forrige uke 21,5 millioner, som også er verre enn ventet. Det betyr trolig 20 millioner arbeidsledige når den seneste statistikken kommer fredag (se lenger ned).

Skrekktall

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd har vært helt skrekkelige under koronakrisen. På det verste for drøye to måneder siden søkte nesten 6,9 millioner amerikanere trygd. Dette antallet har så falt jevnt og trutt til drøye 2 millioner i forrige uke (se grafen under).

PÅ VEI NEDOVER: Men antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd har vært helt skrekkelig i USA. Foto: (Trading Economics)

De offisielle amerikanske ledighetstallene for mai publiseres fredag. Her er det ventet at veksten i antall nye arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren vil falle med svimlende 8 millioner, men 20 millioner amerikanere mistet jobben i april.

I april lå ledighetsraten på rekordhøye 14,7 prosent. Denne er nå ventet å stige til bortimot 20 prosent.

Det amerikanske arbeidsdepartementet legger hver torsdag kl 14.30 norsk tid frem antallet som har søkt arbeidsledighetstrygd i USA den seneste uken, såkalte «jobless claims». Antall deles opp i førstegangssøkende til ledighetstrygd og de som har gått ledige i en stund og trenger offentlig støtte.

- Covid-19-resesjonen er over

Til tross for de høye arbeidsledighetstallene man nå ser i USA, mener analytiker i Moody’s, Mark Zandi, at det nå er tegn på at den verste jobbkrisen er over, og det samme gjelder resesjonen som kom som en følge av koronaviruset.

- Den gode nyheten er at resesjonen er over, Covid-19-resesjonen er over, gitt at vi ikke får en stor andre bølge, eller virkelige alvorlige politiske feil og mangler, sier Zandi til CNBC.

Den dårlige nyheten er at «gjenopprettingen vil gå i sneglefart inntil det kommer en vaksine eller behandling som blir bredt distribuert og adoptert».

Zandi sier at man trolig vil se en gjenopptakelse av jobbskapingen i juni.

- Krisen er fortsatt er akutt

Forrige uke var den første uken at antall personer som søker arbeidsledighetstrygd var under to millioner siden andre uken i mars.

- Selv om stater nå gjenåpner, er arbeidsledighetskravene en indikator på at den økonomiske smerten som en følge av covid-19-krisen fortsatt er akutt, sier Daniel Zhao, sjeføkonom ved stillingsportalen Glassdoor til CNBC.