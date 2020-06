Nytt slag i ansiktet for Trump

Frykt for en ny koronabølge sender børsen kraftig ned på torsdag.

NEW YORK (Nettavisen): Det ble en blodrødt start på Wall Street torsdag på grunn av frykt for en ny koronabølge i USA.

Flere stater har de siste dagene meldt om en kraftig økning i antall smittede. Både Texas og tre fylker i California melder om rekordhøye tall i antall smittede.

Dow Jones startet ned hele 3,2 prosent, i tillegg raste flere flyselskap og cruiseselskap på førhandelen. Nasdaq-indeksen og S&P 500-indeksen startet også kraftig ned, henholdsvis 1,5 og 2,3 prosent.

Torsdag kom også ferske arbeidsledighetstall som viser at ytterligere 1,5 millioner amerikanere meldte seg arbeidsledige i forrige uke. Dette tallet var derimot lavere enn forventet.

Ny Nasdaq-rekord

Onsdag satte Nasdaq-indeksen ny rekord for tredje dag på rad, og havnet også over 10.000 poeng ved børsslutt.

President Donald Trump gledet seg stort over ny Nasdaq-rekord denne uken.

- NASDAQ setter NY ALLTIME HIGH. Det gjøres enorme fremskritt, langt foran planen. USA! skrev presidenten på Twitter onsdag.

Torsdag ligger det derimot ikke an til noen ny rekord. Nasdaq-indeksen ligger på nytt an til å falle under 10.000-grensen.