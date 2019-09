Nytt superfly lover å fly deg til andre siden av jorden på fire timer

Flytiden fra London til Sydney kan bli redusert med hele 80 prosent innen 2030-tallet, hevder motorprodusent.

Det var på den britiske romkonferansen denne uken at lederen for UK Space Agency, Storbritannias sivile romprogram, annonserte et samarbeid med australske myndigheter. Målet er å skape det de omtaler som verdens første «rombro».

Teknologien som gjør dette mulig er de nye SABRE-motorene som er under utvikling.

- Når vi realiserer de nye rakettmotorene kan det være mulig å fly til Australia på så lite som fire timer, sier Graham Turnock, lederen for UK Space Agency, til CNN.

Han legger til at arbeidet allerede er kommet svært langt, men at det enda vil gå noen år før man får se sluttresultatet. Man anslår at motorene vil være i drift i løpet av 2030-tallet.

RASKERE ENN LYDEN: Nye rakettmotorer skal kunne kutte flytiden med 80% innen 2030-tallet. Foto: Reaction Engines

Reisen vil ikke være noe for dem med høydeskrekk. Motorene skal ifølge produsenten fungere slik at de kan ferdes gjennom verdensrommet, utenfor jordens atmosfære.

Hastigheten som loves er oppsiktsvekkende, med en cruise-hastighet på hele Mach 5 - som er over 6000 kilometer i timen. Det gjør at man kan reise fra New York til London på litt over en time, lover selskapet bak motorene, Reaction Engines. I verdensrommet skal motorene på sikt kunne oppnå en hastighet på hele 31 000 kilometer i timen.

Motorene «puster» luft fra atmosfæren, i motsetning til dagens rakettmotorer som må frakte sin egen oksygenstilførsel. Dette gjør at motoren er lettere og mer effektiv enn eksisterende teknologi.

Tester for motorene er allerede i gang. Tidligere i år besto kjøleren, en nøkkeldel av motoren, en simulering på forhold som tilsvarer Mach 3.3. Kjøleren er sentral fordi den skal holde de enorme temperaturene som kan oppstå, nede.

- Dette er en signifikant milepæl, sa Mark Thomas, administrerende direktør for Reaction Engines den gang.

Hele systemet skal testes så snart som til neste år, lover selskapet på deres egne sider. Hvis alt går etter planen vil SABRE da bli verdens første luftpustende motor som akselererer fra null til Mach 5.