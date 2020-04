Nytt tiltak under koronakrisen: Vil bygge om danskebåten til sykehusbåt

For å dekke behovet for sykehussenger under koronakrisen, tilbyr Stena RoRo å bygge om danskebåten mellom Oslo og Fredrikshavn til sykehusbåt.

Koronaviruset og reisebegrensninger førte til at passasjertrafikken på Stena Sagas rute mellom Oslo og Fredrikshavn i Danmark måtte stenges permanent. Da overførte Stena Line skipet sitt til søsterselskapet Stena RoRo. Målet var at de skulle finne en alternativ måte å bruke fergen på, og det har de absolutt klart. Les også: Stena Line legger ned danskebåten mellom Oslo og Frederikshavn - Stena RoRo har utarbeidet designet, og det er oppnevnt en prosjektleder, for å gjøre om passasjerfergen Stena Saga til et sykehusskip med plass til 520 pasienter, melder de i en pressemelding tirsdag. Fergen kan bli klar på bare noen få uker. Stena Saga ligger nå i havn i Sverige, og Stena RoRo har opprettet kontakt med myndigheter i Sverige, Norge, Danmark og Tyskland, for å undersøke interessen for et sykehusskip. Les også: 3.000 har meldt seg til å rydde strender Skal lette belastningen Sykehusskipet vil ikke være utstyrt for intensivbehandling, men er ment for koronapasienter som trenger sykehusbehandling utenom intensiven. - Det kan også være behov for senger til pasienter som har fått intensivbehandling på sykehuset, og som fortsatt trenger medisinsk behandling på sykehuset, sier Per Westling, administrerende direktør for Stena RoRo, i pressemeldingen. Målet er å lette på belastningen til vanlige sykehus. Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under. Må ombygges for medisinsk behandling Selv om Stena Saga-skipet har over 590 lugarer, vil det imidlertid ikke være plass til så mange pasienter, og derfor er antallet de kan ta inn 520 pasienter. - For å oppfylle kravene for medisinsk behandling, må vi gjenoppbygge ventilasjonssystemet, installere alarmer og kommunikasjonssystemer, samt endre innredningen, forteller Rikard Olsson, prosjektleder i Stena RoRo, i pressemeldingen. Les også: Ruter viderefører stans i billettkontroller Stena RoRo har erfaring med å bygge sykehusskip, skriver de. - På et verft i Kina bygger vi for tiden verdens største sivile sykehusskip, Global Mercy, på vegne av den veldedige organisasjonen Mercy Ships, sier Westling.

