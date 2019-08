Obos: - Sterkere Oslo-oppgang enn normalt

Prisoppgangen på Obos-leiligheter i Oslo denne sommeren er sterkere enn normalt. Omsetningen av leiligheter var også klart høyere i juli i år enn i fjor.

Tall offentliggjort fra Obos torsdag formiddag viser at i juli var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-leiligheter i Oslo-området 63.605 kroner. Det er 0,3 prosent høyere enn i juni i år og 6,6 prosent høyere enn ved årsskiftet.

For Norge totalt er Obos-prisene 5,1 prosent høyere enn de var for ett år siden. Gjennomsnittsprisen på landsbasis er 55.508 kroner kvadratmeteren.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS sier i en melding at prisutviklingen i juni og juli har vært sterkere enn vanlig i Oslo. Samtidig prisene svinger prisene mer på sommere, ettersom det legges ut forholdsvis få leiligheter for salg.

Spesielt



- Det spesielle i sommer er at det er omsatt 18 prosent flere boliger i juli sammenlignet med juli i fjor. Det viser at det er stor etterspørsel og høy aktivitet i boligmarkedet.

- Vi tror dette er noe som vil fortsette utover året. Lønnsvekst og høy sysselsetting vil bety mer for boligprisene enn eventuelle nye renteøkninger, sier Monsvold i meldingen.

Ser vi på juliutviklingen de seneste årene, steg prisene på brukte Obos-leiligheter i 2018 med 1,1 prosent.

Prisene falt derimot med 0,9 prosent i juli 2017, mens de steg med hele 4,4 prosent i juni 2016. 2016 var et vilt år i Oslos boligmarked, med en prisoppgang for året på over 20 prosent, hvorav 5,9 prosent i juli måned.

I juni falt Obos-prisene med 1,6 prosent.