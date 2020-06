Obos-leilighet selges for 97 millioner kroner: Takterrassen like stort som et utested

Toppleiligheten på Majorstua har ligget ute til salgs i ett år, nå har de sluppet nye bilder som viser hvilken luksus kjøperen får.

I desember 2018 ble leilighetene i Veidekke- og Obos-prosjektet Middelthunet, som ligger mellom Frognerparken og Majorstua i Oslo, lagt ut for salg. Toppleiligheten, på hele 395 kvadratmeter, er fortsatt ikke solgt.

Nå har de imidlertid lagt ut noen nye tegninger, som nærmest er som realistiske bilder av luksusleiligheten.

På størrelse med utested

Middelthunet skal bestå av 329 selveierleiigheter, fordelt på tre bygg. Hva gjelder toppleiligheten i 12. etasje på nesten 400 kvadratmeter, skal den ifølge planen ferdigstilles i løpet av første halvår av 2022.

Prislappen er på svimlende 97 millioner kroner, og er tidenes dyreste Obos-leilighet.

Det er ikke bare leiligheten i seg selv som er kjempestor, for det følger nemlig med en privat takterrasse på hele 400 kvadratmeter - med utgang fra egen stue. Her får du derfor en takterrasse på størrelse med et stort utested, og utsikt over Frognerparken og ned til Oslofjorden.

Ikke solgt

Leiligheten er riktignok råflott, og har tre soverom å by på, men den er fortsatt ute på det åpne markedet.

- Vi vet av erfaring salg av denne type bolig i denne prisklassen vil ta tid. Med andre ord er det ikke aktuelt å gå ned i pris. En kjøper av en slik leilighet vil også ha omfattende ønsker om tilvalg og endringer, sa Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i Obos til Nettavisen i fjor vår.

Kjøperne har fortsatt - halvannet år etter den ble lagt ut for salgs - latt vente på seg, men Pettersen tror fortsatt det ikke blir noe problem å få solgt den.

- Jeg har god tro på at den blir solgt. Vi har flere interessenter, sier han, men vil ikke røpe hvor mange det er snakk om.

Pettersen vil heller ikke si noe om hvor nærstående et salg de eventuelt er.

PRIVAT: Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i Obos, forteller at man får en leilighet med unik utsikt fra den private takterrassen i toppleiligheten på Middelthunet. Foto: Oxivisuals / Ilja C. Hendel (Veidekke Eiendom/Obos)

Ikke koronapåvirket

Leiligheten skiller seg veldig ut fra andre leiligheter i Middelthunet-prosjektet.

- Det som er unikt med denne er både størrelsen og beliggenheten. Det er vel ingen andre leiligheter i området som er helt nye, med denne størrelsen og utsikten, sier han.

Til nå har de solgt 270 av totalt 329 leiligheter i prosjektet, og de fleste er to- og treromsleiligheter.

- Prosjektet selger bra, også under korona. Vi har verken hatt stopp eller forsinkelser i byggearbeidet under koronakrisen, forteller Pettersen.

Til høsten skal etter planen 48 nye leiligheter i prosjektet legges ut for salg.