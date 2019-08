Obos og Oslo kommune danner nytt selskap - skal selge boliger med rabatt

Obos og Oslo kommune planlegger et nytt boligselskap der målet er å selge boliger 10-20 prosent under markedspris.

OPERAEN (Nettavisen Økonomi): Det var under den store årlige boligkonferansen til Obos onsdag at nyheten ble sluppet. For at flere skal komme inn på det rådyre boligmarkedet i Oslo, er både kommunen og de største utbyggerne nødt til å tenke annerledes.

- Litt for mange i Oslo er dømt til evig leie. Mange har for dårlig råd eller de har ikke foreldre som kan gå inn kaujonister. Det er enighet i alle politiske partier at boligprisene har løpt løpsk. Her må vi teste ut nye modeller og være fremoverlente og ikke overlate alt til markedet, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på konferansen.

Han vil skape en ny tredje boligsektor, og et nytt selskap med boliggiganten Obos lanseres nå som et forslag.

20 prosent billigere

- Det er helt uaktuelt at kommunen skal eie 20 prosent av alle boliger i Oslo. Det vi har sagt, er at 20 prosent av boligene i Oslo på sikt skal være billigere. Vi får ingenting til hvis vi ikke er litt visjonære og tenke utenfor boksen sa byrådslederen.

- Forslaget nå er at Obos og Oslo kommune går sammen å eie et nytt selskap som eies med 50 prosent hver. Ved å kjøpe flere boliger samlet med rabatt, kan selskapet selge boligene selge videre til anslagsvis 10-20 prosent under markedspris, fortalte Johansen de mange hundre fremmøtte.

Tanken bak modellen er at boligkjøper forplikter seg til å selge boligene tilbake til det nye selskapet til en sum, justert for prisutviklingen i Oslo. Dette er ikke ulikt den modellen Obos har valgt på Ulven i Oslo øst.

- Lar denne utfordringen seg løse, er vi åpen for å samarbeide med andre aktører i bransjen. Oslo har en veldig tett kontakt med utbyggere, men den kan utvides. Noen ganger har jeg tro på markedet som en tjener, men ikke som en herre, men vi trenger tid til modellen, sa Johansen.

Tar initiativet

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos sa at de jobber utrolig mye hver for seg når det gjelder boligbygging, men at de nå er nødt til å jobbe sammen.

- Vi kan nå legge noen penger fra bransjens side for å få hjulene til rulle. Finner Oslo kommune en modell som fungerer, bør andre være med, men Obos må som den største utbyggeren ta initiativet og gå foran og løse utfordringen, sa konsernsjefen,

- Dette blir en forretningsmodell som er litt annerledes, men dette selskapet skal jobbe til byens beste, sa Siraj.

Obos-sjefen mener kommunen har en jobb å gjøre med å få opp reguleringstakten i Oslo, få opp antallet nye godkjente boliger som etter hvert skal bygges.

Mer fortetting

Johansen var også inne på at veksten i Oslos boligmarkedet har skjedd i områder hvor det var industri. Byen ventes å vokse med 8000 nye innbyggere i året, men inngangsbilletten i hovedstadens boligmarked er for høy.

- Det kan ikke være sånn at de som jobber i sykepleien, må bo i Akershus. Vi har ingen planer om å utfordre eierlinjen i boligmarkedet, men det er behov for å senke terskelen, sa Johansen.

Daniel Kjørberg Siraj frykter at flere vil falle utenfor boligmarkedet i Oslo. Bystyret har ifølge boligbyggeren den seneste perioden sagt ja til rundt 9500 nye boliger i hovedstaden. Samtidig er det blitt over 18.000 flere husholdninger i Oslo på fire år.

Kraftig mismatch

- Det er en kraftig mismatch mellom det som bygges og befolkningsvekst, og da snakker vi om veksten i antall husholdninger. Kommunen må regulere mer. Det som er faretruende, er at det er ingen taktendring.

- Det som er regulert i denne kommuneperioden, har faktisk fått ned, Vi kan ikke fortsette denne trenden, det skaper ulikheter, det skaper prispress, sa Obos-sjefen til de mange hundre fremmøtte.

Siraj sier i en pressemelding at hvis ikke politikerne tar dette på alvor, vil enda flere bli stående utenfor boligmarkedet.

Over 22.000 nye boliger

Obos har gått gjennom samtlige reguleringssaker i bystyret de to siste periodene. Kartleggingen viser at politikerne fra november 2011 til og med juni i år har behandlet 200 reguleringssaker.

Hadde politikerne hadde sagt ja til alle reguleringsforslag, så kunne dette gitt hele 22768 nye boliger i Oslo. Men resultatet er altså at det er sagt ja til knappe 9500 nye boliger i siste periode.

I 2018 ble det fullført 4200 boliger i Oslo, en byggetakt det blir vanskelig å opprettholde framover. Allerede i 2020 forventes antall fullførte boliger å reduseres til anslagsvis 2500 boliger.