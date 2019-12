Obos-prisene opp 0,6 prosent i november

Prisene på brukte Obos-leiligheter steg med 0,6 prosent i november etter et kraftig fall i oktober.

Siden årsskiftet har Obos-prisene steget med 5,6 prosent. Prisene for brukte Obos-boliger har med unntak av oktober (se lenger ned) steget de seneste syv månedene. I november var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger i Oslo-området 63.035 kroner.

På landsbasis steg prisene med 0,6 prosent fra oktober til november. Økningen nasjonalt er 3,8 prosent siden nyttår.

Ser vi på Obos-prisene i årets nest siste måned de tre seneste årene, var det en prisoppgang i fjor på 0,3 prosent. Prisene steg med 0,2 prosent i november 2017 og med pene 1,8 prosent i det ville boligåret 2016. Obos-prisene har i gjennomsnitt falt med 0,2 prosent i november fra 2004–2018.

Uvanlig fall

I oktober var prisfallet på brukte Obos-leiligheter uvanlig stort, med en nedgang på hele 3,7 prosent på landsbasis og 2,8 prosent i juli.

– Etter en overraskende prisnedgang for OBOS-boliger i oktober, viser statistikken denne måneden en mer stabil utvikling. Det er i tråd med det vi har sett det siste halvåret, og tyder på at det var sammensetningen av boliger som ble solgt og tilfeldige utslag som bidro til prisfallet i oktober, sier sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding mandag.

Obos er igjen bekymret for den lave boligbyggingen i Oslo.

– Vi ser med bekymring på at det ser ut til å bli bygget for få boliger i Oslo de neste årene. Det har sammenheng med at det er regulert få boliger, og det siste året er det gitt igangsettingstillatelser til knappe 2800 boliger.

Høyere Oslo-priser

- Samtidig har folketallet økt med nesten 10 500. Antall ferdigstilte boliger er også ventet å avta markant neste år. Det taler for at prisveksten i Oslo kan bli noe høyere enn i landet ellers, sier Monsvold.

Sjeføkonomen peker på at farten i norsk økonomi er god. Sysselsettingsveksten er imidlertid ventet å avta noe fremover. Vi har ifølge Obos heller ikke sett full effekt av renteoppgangen ennå.

Landets største boligbygger og boligforvalter tror derfor på en moderat prisvekst neste år.

- Bra lønnsvekst trekker opp. Samtidig vil det være positivt for etterspørselen at det ligger an til uendret rente de neste årene, sier Monsvold.

Må få opp farten

Hun er fornøyd med at Finanstilsynets forslag til innstramming i boliglånsforskriften ikke blir gjennomført.

- Vi ønsker heller at pris- og gjeldsveksten dempes ved at det blir bygget flere boliger, slik at det blir mulig for flere å kjøpe bolig. Men det forutsetter at myndighetene får opp reguleringsfarten, særlig i Oslo, sier Monsvold.