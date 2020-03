OBOS-prisene steg 2,4 prosent i februar

Prisene på brukte OBOS-leiligheter fortsetter å stige, men langt mindre enn i januar.

Ferske OBOS-tall viser at prisene på brukte OBOS-leiligheter var opp 2,4 prosent i februar.

I Oslo steg OBOS-prisene med 1,9 prosent, slik at i foregående måned var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-leiligheter i Oslo-området 66.472 kroner. Siden februar i fjor har OBOS-prisene i Oslo steget med 5,8 prosent.

I perioden 2004-2019 steg Oslo-prisene i snitt med 1,4 prosent i februar, slik at årets oppgang er noe sterkere enn normalt. Det er vanlig med en prisoppgang i boligmarkedet i februar, årets to første måneder er normalt blant de aller beste i boligmarkedet.

– Prisveksten i Oslo i februar tyder på et bra balansert marked og at prisene er tilbake på et mer riktig nivå etter det sterke prisfallet i desember i fjor, som skyldtes spesielle forhold, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en pressemelding mandag.

Ser vi på prisutviklingen for OBOS-leiligheter i februar de seneste tre årene, steg de med 1,8 prosent i 2019, med 2,6 prosent i 2018 men med marginale 0,1 prosent i 2017.

OBOS-prisene hadde et vanvittig prishopp i januar, med en oppgang på hele 9,6 prosent. Den oppgangen viste seg ikke å være representativ for resten av markedet, men totalt steg eiendomsprisene i januar med 3,3 prosent.

Saken oppdateres.