Obos selger rådyr luksus på Majorstua - snittpris 164.000 kroner kvadratmeteren

Det nye storprosjektet til Obos på Majorstua har kvadratmeterpriser vanlige Obos-medlemmer bare kan ha mareritt om.

Nettavisen Økonomi skrev før jul at unge er sjanseløse på nye Oslo-boliger, og det gjelder i høyeste grad på de nye Obos-boligene tvers overfor Frognerparken. Det vanlige Obos-medlemmet kan i praksis glemme disse leilighetene.

Den mest kjente leiligheten i prosjektet til det som en gang var en sosial boligbygger, er en penthouseleilighet på nærmere 400 kvadratmeter. Den har etter visse justeringer en prisantydning på svimlende 97 millioner kroner, 247.000 kroner kvadratmeteren (se video - illustrasjon fra Oxivisuals).

Men hus C i prosjektet (se faktaramme lenger ned) er heller ikke for vanlige boligsøkende. Nettavisen har gått gjennom kvadratmeterprisene for dette bygget basert på informasjon fra Finn.no, og de viser et gjennomsnitt på svimlende 164.100 kroner.

Les også: Rederiarving vant ellevill boligkrangel

Det dobbelte

Det er omtrent det dobbelte av det brukte boliger i Oslos mest attraktive bydeler koster, som Frogner, St. Hanshaugen og Ullern. Middelthunet ligger formelt i Frogner Bydel og er derfor et dyrt strøk av Oslo.

I tabellen over er det gjengitt de ulike kvadratmeterprisene i prosjektet ut fra oppgitt bruksareal for boligen. Bruksarealet er alle målbare plan inne i bygningen, eksklusive yttervegger, og minimum takhøyde på 1,90 meter.

Som vi ser av tabellen koster de dyreste leilighetene over 20 millioner kroner og har en kvadratmeterpris på over 200.000 kroner. Selv den rimeligste toromsleiligheten på 54 kvadratmeter koster 5,66 millioner kroner, nesten 105.000 kroner per kvadratmeter.

Fem av leilighetene i dette salgstrinnet alene har en kvadratmeterpris som er høyere enn den dyreste eiendommen som ble solgt i Norge i 2019. Det var Kavringen 6 på Tjuvholmen - 195.000 kroner kvadratmeteren, ifølge Virdi.no.

Les også: 1 av 7 nordmenn vil bruke minst 12 millioner på bolig

Glem det

Selv den rimeligste leiligheten betyr også at en som tjener 1 million kroner i året eller et par som tjener 500.000 kroner hver havner utenfor ett av kravene i boliglånsforskriften om maksimal gjeld på inntil fem ganger inntekten. Annen gjeld i tillegg, som studiegjeld, forverrer dette regnestykket.

Nettavisen Økonomi har bedt om en kommentar til de dyre boligene fra Obos-direktør Daniel Kjørberg Siraj, men i stedet fått et skriftlig svar fra kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen.

Han svarer at prisene i Middelthunet er vurderingen til Obos av hva som er markedspris for disse leilighetene med denne beliggenheten. Prisene er blant annet basert på erfaringene fra de tidligere salgstrinnene, som har solgt meget godt.

Men selv den rimeligste leiligheten i dette trinnet selges altså for godt over 5 millioner kroner. Konfrontert med det svarer Pettersen at Obos har mange forskjellige prosjekter i ulike deler av Oslo med boliger i forskjellige prisklasser.

Fakta Middelthunet ↓ Middelthunet er et prosjekt utviklet av Veidekke Eiendom AS og OBOS. Det er Nordeas gamle hovedkontor i Middelthuns gate som skal rives og omdannes.

Prosjektet vil bestå av 329 elveierleiligheter, fordelt på tre bygg.

Hus C består av 54 leiligheter og er med 14 etasjer det høyeste bygget i prosjektet, med felles takterrasse på toppen.

Bygging er vedtatt, riving er foretatt.

Bostart

Norges største boligforvalter har også prosjekter hvor de tilbyr Obos Bostart, blant annet på Ulven, Vollebekk og Rosenholm i Oslo øst og sør. Bostartboliger er boliger som selges til under markedspris. Og interessen for Middelthunet er, og har vært stor, ifølge Pettersen både for to- og treromsleiligheter og for de større leilighetene.

Obos kjøpte i 2011 Nordeas gamle hovedkontor for 700 millioner kroner i brutto eiendomsverdi. Nordea leide av Obos frem til 2016, som sukret noe av tomtekostnaden.

Pettersen vil ikke kommentere entreprisekostnadene i prosjektet. Men daværende konserndirektør Daniel Kjørberg Siraj i Obos uttalte i mars 2012 at de måtte overgå Tjuvholmen for å få prosjektet til å gå rundt. Han antydet da 70.000-80.000 kroner kvadratmeteren i utsalgspriser. Det var helbom.

Ikke i nærheten

Fasiten åtte år senere viser snittpriser på 2-2,5 ganger dette nivået. Det illustrerer den vanvittige utviklingen i boligprisene i Oslo og trolig også langt høyere utviklingskostnader. I tillegg har utbyggerne på Majorstua slitt med motstand mot store høyder, som har forsinket prosjektet.

Obos-prisene på Majorstua illustrerer også dilemmaet i boligreserven i Oslo, som blant annet har vært kritisert av tidligere leder av Selvaag Bolig, Baard Schumann:

- 10.000 boliger av en reserve på 25.000 boliger i Oslo kan ikke bygges ut før om 10-15 år. De kommer i det siste store utbyggingsområdet Gjersrud/Stensrud, helt i sørøst i Oslo.

- En del av reserven ligger på rådyre Tjuvholmen, der snittprisene blir enda høyere enn på Majorstua.

- 2000-2500 boliger kan fortsatt bygges ut i Bjørvika-området, men her selges det ikke boliger for under 100.000 kroner kvadratmeteren.

Les også: Boligmarkedet 2019 - har aldri opplevd maken

Ikke attraktivt nok

I de rimeligste områdene av Oslo er det ikke attraktivt nok å bygge ut, i hvert fall ikke i stor skala. Utbyggerne tar ikke sjansen. Obos har riktig nok et stort prosjekt på Furuset på Groruddalens østside, der de i første omgang skal bygge ut 300 leiligheter, uten parkeringstilgang.

Obos har fått tomten her billig fra Oslo kommune, mot til gjengjeld å bygge miljøvennlige leiligheter, «The Urban Village».

Riset bak speilet er høyere utbyggingskostnader som følge av miljøkravene og opparbeidingen av området. Etter det Nettavisen forstår ligger oppføringskostnaden på ca. 45.000 kroner kvadratmeteren. Det er høyt til å være Obos. Utsalgsprisene i prosjektet vil trolig ligge på 60.000-65.000 kroner kvadratmeteren.