Obs puster billigkjedene i nakken

Kun fire kroner skiller landets billigste dagligvarekjeder. - Viser at konkurransen er knalltøff, hevder Kiwi. Mens konkurrentene stusser over at forskjellene ikke er større.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Jeg vet ikke nok, så jeg tør ikke uttale meg om det som kom frem denne uken. Men dersom det stemmer at Norgesgruppen har over 15 prosent lavere innkjøpspris på enkelte varer, så burde det vært langt større forskjell mellom Kiwi og de andre kjedene.

Det sier daglig leder Tom Ystaas i enhver. no når Nettavisen ber ham kommentere ukens pristest opp mot nyheten om at Norgesgruppen har langt lavere innkjøpspriser enn konkurrentene.

Utfordrer topp tre

Denne uken er det også dødt løp mellom billigkjedene Kiwi, Rema 1000 og Extra. Men nå pustes samtlige i nakken av Obs som bare er fire kroner dyrere enn Kiwi.

Se hele pristesten nederst i saken.

- Det vanlige er at tre kjeder skiller seg ut. At Obs melder seg inn i kampen, er nytt, sier Ystaas.

LES OGSÅ: Prisgapet: Du kan tape 20.000 i året på å velge feil matkjede

- Denne uken er det også mindre forskjell mellom billigste og dyreste butikk enn vanlig. Så det virker som om prisene blir likere og likere, legger han til.

GODT KjØP: Familienes fiskegrateng fra Findus er i følge Tom Ystaas i enhver.no ett av ukens beste kjøp.

- Er det noen gode kjøp som peker seg ut denne uken?

- Ikke i enkeltkjeder. Men et produkt som Familiens Fiskegrateng er et godt kjøp i alle de fire billigste butikkene. Der får du den til halv pris sammenlignet med hva den kostet i januar, sier Ystaas som også trekker frem pizzasaus og pizzasaus som gode kjøp fra handlekurven:

Fortsatt billig sjokolade

- På disse produktene er prisen 30-40 prosent lavere enn i vinter. Også rømme har en lavere pris enn normalt. Priskrigen på sjokolade ser ut til å være over men prisene er fortsatt lave.

Les også Test av matpriser: Prisskrell på sjokolade

Ukens store snakkis i dagligvarebransjen er uansett altså at Konkurransetilsynet har avdekket at Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi, har opp til 15 prosent lavere innkjøpspriser enn konkurrentene.

- Likevel er Kiwi bare 1 krone billigere enn nærmeste konkurrent denne uken?

- Det viser bare at det er knallhard konkurranse. Kiwi presser prisene, og de andre følger etter. På vegne av våre kunder jobber vi hele tiden for å ha så gode betingelser som mulig, noe som igjen kommer kundene våre til gode gjennom lavere priser. Det er vi som presser prisene, og de siste årene har vi hatt en rekke store priskutt.

AVVISER: Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi avviser at Kiwi får gigantiske rabatter hos leverandørene. Foto: Kiwi

- Men når dere har betydelig lavere innkjøpspris enn konkurrentene, så burde dere vært mye billigere?

Selger varer med tap

- Kiwi har flere hundre leverandører, og tilsynet har undersøkt 16 av disse. Av de 16 er det to leverandører der konkurrentene har bedre betingelser enn oss på utvalgte varer, og det er tre leverandører der vi på enkelte varer har rundt 15 prosent bedre betingelser, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin og legger til:

LES OGSÅ: Svenskene jubler over Siv Jensens sukkerbeskjed: - Vi er vinnerne

- Kiwi er og skal være billigst, og tall fra SSB viser at dagligvareprisene har steget 0,4 prosent siste 12 måneder, mens konsumprisindeksen samlet har steget 1,5 prosent. Kiwi bidrar til å holde konsumprisindeksen nede, og vinner uke etter uke pristester. Det viser at vi leder an i en knalltøff konkurranse og gir det norske folk lavere priser. Vi kommenterer normalt ikke marginer, men flere av varene i ukens handlekurv selges med betydelige tap.

Konkurrentene skjønner ingenting

Hos konkurrentene er man litt mer villige til å prate om det som kom frem etter at Koonkurransetilsynet gjennomførte flere rassiaer denne uken.

REMA-SJEF: Trond Bentestuen er administrerende direktør for Rema 1000. Foto: (NTB Scanpix)

- Nå når vi vet at Norgesgruppen kjøper varene sine til langt lavere priser, opp mot 15%, er det overraskende at ikke Kiwi-kundene får mer for pengene. Dersom jeg hadde handlet på Kiwi ville jeg lurt på hvorfor maten ikke er 15% billigere, sier administrerende direktør Trond Bentestuen i Rema 1000.

Han lover prisfest for egne kunder dersom Rema 1000 får samme innkjøpsbetingelser.

- Med 15% bedre innkjøpsbetingelser hadde vi tatt det ut i priskutt til våre kunder, sier han..

Les også Ekstrem priskrig på Fox gir tomme hyller

Også hos Coop klør man seg i hodet etter ukens begivenheter.

- Vi var klar over at det var ulike innkjøpsbetingelser mellom kjedene, men på vegne av kundene, som er de som eier Coop, var vi svært overrasket og sjokkerte over de store forskjellene Konkurransetilsynet avdekket, sier komunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

SUPERSPRINTER: Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, mener det er oppsiktsvekkende at Extra og Obs så å si har identiske priser som Kiwi. Foto: Coop

Han stusser over at prislappen på handlekurven er så å si identisk dersom innkjøpsprisene er så vidt forskjellige.

- Dett blir som at vi starter 10-15 meter bak på en hundremeter sprint og likevel kommer samtidig til mål. Dette vises gjennom de ukentlige pristestene der våre lavpriskjeder Extra og Obs er like billige som sine konkurrenter. I tillegg har vi et langt større utvalg. Dette viser hvor langt vi strekker oss hver eneste dag.