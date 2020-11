Odd Reitan bekrefter: Vurderer børsnotering

Rema 1000, Narvesen, 7-Eleven og Uno-X kan havne på børs allerede til neste år.

Odd Reitan sier at han vurderer børsnotering for Reitan AS, som blant annet omfatter Rema 1000, Narvesen og 7-Eleven i Reitan Handel, som bli etablert fra nyttår.

– Vi er inne i en tidlig fase. Det eneste som har skjedd er at jeg har en prinsipiell tanke om at flere burde eie mer. Det er en tanke som har ligget i meg, sier Reitan til DN.

I en pressemelding følger Reitan opp:

– Hvis dette skjer, vil vi få en arena for medeierskap som jeg håper våre ansatte, kjøpmenn og kunder blir med på.

Fra nyttår vil Reitan-selskapene gå fra fem til tre, og bli til Reitan Handel, Reitan Eiendom og Reitan Kapital.

– Vi samler all vår handelsvirksomhet i ett forretningsområde. Sterke, selvstendige konseptselskaper som samarbeider tettere i en naturlig og god struktur vil gi muligheter for handelsvirksomheten vår. Det er både logisk, forenklende og forsterkende, sier Odd Reitan i en pressemelding.

Var på børs for 20 år siden

Butikkene som omfatter Reitan Handel skal ledes av Ole Robert Reitan, og har til sammen en omsetning på 97 milliarder kroner.

- Det enkle er ofte det beste er lagt til grunn når vi nå endrer logo og navn på morselskapet fra Reitangruppen til Reitan. Reitan fungerer både i Trøndelag og internasjonalt. I dag er vi i syv land i Norden og Baltikum, sier Reitan.

I pressemeldingen skriver Reitan at ser på mulighetene for børsnotering:

– Reitan er tidlig i prosessen med å vurdere ulike vekstmuligheter. Reitan var på børs med Reitan Narvesen i år 2000 og tok selskapet av børs igjen etter bare ett år. I tiden fra 2001 og frem til i dag har Reitan som privateid selskap investert 25 milliarder norske kroner i handelsvirksomheten. Selskapet er fem ganger så stort og antall arbeidsplasser er doblet fra 20.000 til 40.000, skriver konsernet.

Odd Reitan kommer til å fortsette å være sjefen når Reitan går i en ny retning:

– Odd Reitan er som før, å være aktiv eier, colonialmajor, styreleder og administrerende direktør for morselskapet. Han skal fortsatt være styreleder for de tre forretningsområdene, skriver selskapet.

Tok selskapet av børs fra bassengkanten i Spania

I et intervju i Finansavisen i 2014 fortalte Magnus Reitan, administrerende direktør i Reitan Kapital og sønn av Odd Reitan, at han og broren Ole Robert Reitan fikk en uventet tekstmelding fra faren sommeren 2001 - et år etter børsnoteringen:

«Hallo, jeg sitter her med en campari ved bassenget. Vi kjøper ut selskapet. Vi kjøper oss av børs. Jeg vil ikke det her noe mer. Det blir helt feil», skrev Odd Reitan.

– Min far, Odd Reitan, har ved flere anledninger sagt at han ikke syntes det var moro på børs. Det var for mange formelle ting. Ved bassenget i Spania 2001 bestemte han seg for å bli et familieeid selskap igjen, sa Magnus Reitan til Finansavisen.

Familien ble enige om å kjøpe opp de resterende aksjene og gå av børs. Nå, 19 år senere, vurderer Reitan et comeback.

