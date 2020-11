Offentlige ansatte får 20 millioner i koronabonus, mens tusener mister jobben: - Det er til å bli matt av

- Dette er en gruppe som har kommet svært godt ut av det.

Torsdag ble det kjent at de 2.000 ansatte ved OsloMet med fastlønn ville motta et flatt tillegg på 10.000 kroner i desember.

Utbetalingen på til sammen 20 millioner kroner skal være en takk «for ekstraordinær arbeidsinnsats under koronapandemien».

– Tillegget er ment som en anerkjennelse av den gode innsatsen og løsningsviljen fra alle ansatte, skrev rektor Curt Rice på OsloMets nettsider.

- Bare peanøtter

Dette skaper sterke reaksjoner hos mange, spesielt tatt i betraktning at OsloMet er statlig finansiert med drøye 2,5 milliarder kroner i statsbudsjettet. Blant de som reagerte, var ansvarlig redaktør i Bergensavisen, Sigvald Sveinbjørnsson.

På Facebook skriver han blant annet at «Akademiker-adelen som har sluppet aller lettest fra de beinharde korona-tidene, grafser til seg 10.000 kroner som påskjønnelse for nettopp korona. Det er til å bli helt matt av».

Også andre reagerer på bonusen.

Blant annet kommenterer Ap-politiker Tore Olsen Pran nyheten slik til Romerikes Blad:

- Offentlig ansatte er usedvanlig privilegerte med sine trygge jobber, og jeg synes bonusen viser manglende forståelse for hvilken alvorlig situasjon vi er i. Tusener mister jobben eller blir permitterte. Det er svært tøft der ute nå, og mange som gråter over å se at livsverk går tapt, sier han.

Spesielt

Til Nettavisen utdyper Sveinbjørnsson sin kritikken slik:

- Det er jo noe spesielt. Det er helt sikkert flere der som fortjener en påkjennelse og litt ekstra lønn, og jeg skjønner at dette er en engangsutbetaling. Men dette er altså en gruppe arbeidstagere, Forskerforbundet, som alt i alt har kommet veldig greit ut av denne situasjonen som har oppstått. Da klinger dette dårlig i mine ører, sier Sveinbjørnsson til Nettavisen.

Han viser til at forskere, professorer og akademikere har en trygg jobb. Samtidig opplever andre, ikke minst i reiselivsbransjen, permitteringer, oppsigelser og at bedriftene de jobber for risikerer konkurs.

- De har ikke måtte tenke på at inntekten fremover blir kraftig redusert, eller at de kan bli permittert. De av disse som har gjeld har opplevd at renten har gått kraftig ned, og de har dermed fått økt kjøpekraft. De belastningene som hjemmekontor, og en utfordrende undervisningssituasjon er bare peanøtter sammenlignet med hva svært mange andre grupper har måtte belage seg på i den situasjonen vi er midt i nå.

Samtidig understreker redaktøren at det kan komme noe godt ut av denne situasjonen, til tross for at han innrømmer at hele saken overrasket han noe.

- Jeg var ikke selv med i forhandlingene. Jeg kan forstå at de ønsket å løse lønnsoppgjøret med en engangsutbetaling, men det er en vesentlig forskjell fra en statlig institusjon og en privat en. Hadde det vært sistnevnte hadde jeg ikke lettet på øyelokket engang, men det er noe annet når det er statlig bedrift. Men det kan komme noe godt ut av dette! Når det er mulig åpne ting igjen, når julegavene skal handles, sørg for å handle lokalt! Tenk på hvordan forbruket er med på å få oss tilbake igjen.

Sveinbjørnsson understreker at han ønsker å oppfordre dem som mottar det ekstra gratialet å bruke pengene på en slik måte at det kommer dem som nå sliter til gode.

Forskerforbundet ba også om at alle ansatte som ble bedt om å jobbe ekstra skulle få betalt for alle ekstratimene, skriver Vårt Oslo.

— Jeg er fornøyd med det flate tillegget på 10 000 kroner. Jeg er ikke like fornøyd med resultatene av de andre forhandlingene, men sånn er det jo med forhandlinger, sier hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Oslomet, Erik Dahlgren til avisen Khrono.

- Føler sterkt med studentene

I en e-post til Nettavisen utdyper rektor ved OsloMet, Curt Rice, hvorfor de ansatte har fått denne bonusen.

Han viser blant annet til at lærerne har gjort en svært viktig jobb under krevende forhold.

«Jeg er glad for at fagforeningene støttet tillegget til alle ansatte som i år har gjort en ekstraordinær innsats. Å kunne gi et tillegg gjennom ordinære lønnsforhandlinger, er et av virkemidlene jeg har til å anerkjenne og motivere de ansatte, som er de som faktisk utfører samfunnsoppdraget til OsloMet. Vi utdanner kandidater til viktige jobber som holder samfunnet i gang, og forsker og utvikler fagområder som ligger til grunn for vår felles velferd.

Det er utvilsomt tøffe tider for veldig mange. Næringslivet sliter, og ansatte blir permittert eller mister jobben. Mange offentlige ansatte gjør en formidabel innsats: Helsepersonell holder Norge gående gjennom pandemien, og lærere sørger for at skoler og barnehager er åpne, slik at barna får undervisning og vi andre kan gå på jobb. Mange av disse er utdannet på OsloMet.

Jeg føler sterkt med studentene våre som har måttet omstille seg til mye digital undervisning etter at pandemien brøt ut. Det har gått hardt utover motivasjon og læringsmiljø, og ikke minst det sosiale livet med begrensede muligheter til å bli kjent med medstudenter, lærere og campus. Jeg er glad for at forsknings- og høyere utdanningsministeren nå setter i gang tiltak for å bedre studenttilværelsen nå under pandemien.

I denne situasjonen har våre ansatte gjort en helt ekstraordinær jobb for studentene våre. Undervisning er digitalisert på rekordtid, slik at studentene skal få et godt undervisningstilbud og holde framdriften i studiene. Éngangssummen til de ansatte er ment som en takk for iherdig innsats, slik at vi på tross av korona kan opprettholde undervisningen og driften av universitetet så godt som mulig under krevende og usikre forutsetninger. Det er viktig for meg å anerkjenne dette arbeidet, og motivere til ytterligere innsats for neste år, som sannsynligvis også blir preget av pandemien.»

