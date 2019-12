Fra nyttår øker Lånekassen fastrentene.

Fra 1. januar 2020 øker fastrentene i Lånekassen, det skriver Lånekassen i en pressemelding.

De nye faste rentene øker med henholdsvis 0,156 prosentpoeng for tre år, 0,156 for fem år og 0,224 prosentpoeng for ti år.

De nye fastrentene blir fra nyttår:

3 år: 2,638 prosent

5 år: 2,735 prosent

10 år: 2,794 prosent

Mens den flytende renten vil fra 1. januar av være 2,579 prosent.

- Økonomisk forutsigbarhet

Administrerende direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen sier at om man skal binde renten eller ikke, er et valg den enkelte må ta.

- Hvis du er i en livssituasjon der økonomisk forutsigbarhet er viktig, kan det å binde renten bidra til forutsigbarhet rundt utgifter, uttaler hun i pressemeldingen.

De som ønsker å binde renten må gjøre det i perioden 10. til 17. desember på Dine sider på lanekassen.no.

Både flytende og fast rente på studielånet blir fastsatt annenhver måned. Så langt i år har i underkant av 1.500 tilbakebetalere valgt å gå over fra flytende til fast rente, skriver Lånekassen videre.

Binder for ti år

Kunder som ikke aktivt søker om fast rente får automatisk flytende rente. De fleste som har bundet renten i løpet av 2019, har gjort det for ti år.

Per nå har 675.100 av Lånekassens tilbakebetalere flytende rente på lånet, mens 47.200 har fast rente, heter det i pressemeldingen.

Rentene i Lånekassen er markedsstyrt og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Dette basisgrunnlaget gjelder både fast og flytende rente.