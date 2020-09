Økokrim ber folk holde seg unna bitcoin-konto med 1,7 millioner kroner

Økokrim går ut med en advarsel mot å ta penger ut av en spesifikk bitcoin-konto. Der står det 1,7 millioner som Økokrim mener stammer fra koronasvindel.

Ifølge E24 er det første gang Økokrim går offentlig ut og ber folk holde seg unna en spesifikk bitcoin-konto. Det skjer etter at to personer tidligere i høst ble pågrepet og siktet for bedrageri av Navs lønnskompensasjonsordning.

Førstestatsadvokat Petter Nordeng sier at det ble overført 1,7 millioner kroner som stammer fra denne svindelen til en bitcoin-konto. Denne kontoen advares nå folk mot å ta ut penger fra.

– Ved å gå offentlig ut med denne bitcoinadressen får hele kryptovalutabransjen lik mulighet til å bidra med å avdekke hvem som kontrollerer disse midlene, sier Nordeng.

Kontoen det advares mot har følgende adresse: 3NHUzkphkm3PTdCdg5Gg9nqBp5oUFLLEkX.

På sine nettsider skriver Økokrim at de ønsker informasjon om personer som forsøker å veksle inn midler som stammer fra denne adressen.

Aller som mottar midler fra denne kontoen, blir oppfordret til å kontakte lokalt politi så raskt som mulig, og ikke røre pengene.

– Å inndra utbytte fra straffbar handling har høy prioritet. Økokrim har også en klar forventning om at disse midlene ikke skal konverteres eller overføres til personer med tilknytning til det aktuelle lovbruddet, sier Nordeng.

Nordeng ber også folk som i god tro har mottatt midler fra kontoen kontakte politiet.

