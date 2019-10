Økokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger

Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger er siktet for grovt underslag etter at 126 kunder anmeldte selskapet. Siktede hevder via sin advokat at han er uskyldig.

Det melder Stavanger Aftenblad. Avisa meldte tidligere onsdag at én person var siktet for grovt underslag i Bitcoins Norge AS, og at det var gjort beslag i verdier, IT-utstyr og dokumenter flere steder i Stavanger. Advokat Kim André Svenheim representerer daglig leder og styreleder i det stavangerbaserte selskapet Bitcoins Norge. Han bekrefter at hans klient er den siktede. Les også: Økokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge – Min klient har vært til avhør i dag etter at det ble levert en anmeldelse mot selskapet tidligere i uken. Han mener han har en ryddig og god dialog med Økokrim, der han har lagt fram dokumentasjon på hvor de aktuelle beløpene befinner seg. Han mener at han er uskyldig, sier Svenheim. Betalte halvparten Svenheim kan ikke gå inn på hvor beløpene befinner seg, men bekrefter at siktede har forklart seg om 13,5 millioner. Les også: Tidligere kunder saksøker Bitcoins Norge Bitcoins Norge-saken ble kjent da kundene hos kryptobørsen i slutten av juni mottok en epost med varsel om tvangssalg av bitcoin til kurs av 7. mai – noe som senere ble endret til 1. mai. I begynnelsen av juli kunne bitcoin selges til rundt 11.000 dollar per stykk, men Bitcoins Norge lovet kun å tilbakebetale verdien fra 1. mai, da kursen var under halvparten. Tidligere i høst innvilget Stavanger tingrett derfor flere av kundene som har anlagt gruppesøksmål mot bedriften, arrest i verdier for 12,5 millioner kroner. Les også: Bitcoins Norge varsler kundeutbetalinger Milliardtallet en gåte Beslagene fant sted tirsdag etter at Økokrim, på bakgrunn av egne undersøkelser i saken samt en anmeldelse som ble levert 14. oktober, besluttet å starte etterforskning. Ifølge E24 , som har fått tilgang til store deler av politianmeldelsen, utgjør imidlertid det totale kravet mot den anmeldte hele 2,67 milliarder kroner. Les også: Bitcoins Norge tapte over 4 millioner kroner i dataangrep – Hva som har skjedd med kalkulatoren til motpartens advokat der, det er en gåte. Det er snakk om potensielle tap, etter det jeg forstår. Jeg ønsker ikke å kommentere det, sier Svenheim til Aftenbladet.