Økokrim starter etterforskning av DNB

Det melder Økokrim i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Påstander om korrupsjon

Saken handler om at DNB kan ha blitt brukt til å sluse penger via skatteparadis for en islandsk fiskerikonsern, og for påstått korrupsjon i Namibia.

Det har kommet frem som følge av lekkasjer via nettstedet Wikileaks.

– Målet med etterforskingen er å finne ut hva som har skjedd, og om det er begått straffbare handlinger. Det er naturlig at vi samarbeider med myndighetene i andre land som arbeider med sakskomplekset. Vi er i en tidlig fase, og kommer ikke til å gi mer informasjon om etterforskingen nå, sier fungerende ØKOKRIM-sjef Hedvig Moe i en pressemelding.

Wikileaks

Lekkasjen fra Wikileaks var bakgrunnen for avsløringen i flere medier om at det islandske fiskeriselskapet Samherji skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis. Tidligere i november uttalte DNB-sjef Kjerstin Braathen at saken er alvorlig, og at de ikke kunne utelukket å ha blitt misbrukt i skandalen.

Jussprofessor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole tror det er en risiko for at amerikanske myndigheter vil granske banken.

– De vet nok om saken, og de vurderer langt flere saker enn de faktisk går videre med for etterforskning. Typisk holder de en etterforskning skjult fram til de annonserer offentlig at den pågår. Dermed kan det gå en stund før vi får vite hva som skjer her, sier Søreide til Dagens Næringsliv.

