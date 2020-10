Økonomene tatt på senga av regjeringen: - Mye bedre enn ventet

Regjeringen ser lyst på 2021.

- Jeg er overrasket over at de klarer å komme tilbake til handlingsregelen allerede neste år, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank, til Nettavisen.

Regjeringen la frem nøkkeltallene for norsk økonomi onsdag morgen. Der fremgår det at de har et ganske optimistisk syn på økonomien. De venter en relativt beskjedent fall i brutto nasjonalprodukt på 3,1 prosent i år, og en solid vekst på 4,4 prosent neste år. Det er langt høyere enn hva blant annet Norges Bank ligger inne med. Regjeringen venter også et kraftig fall i arbeidsledigheten.

- Det er ikke urealistisk, men utvilsomt optimistisk, og gjør at økonomien normaliseres. Da trenger vi ikke spesialstimulanse gjennom Oljefondet, sier Andreassen.

Hadde ikke trodd

Regjeringen vil dermed kun bruke 313,4 milliarder kroner fra oljefondet, tilsvarende 3,0 prosent av fondet, ned fra 425 milliarder (3,9 prosent) i inneværende år.

- Jeg hadde ikke trodd de skulle komme ned så fort. Det er mye bedre enn ventet fra min side, sier Andreassen.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets er også overrasket over en lavere bruk av oljepenger enn antatt.

- Ja, det er lagt inn større innstramming i budsjettet enn det vi hadde ventet. Vi hadde trodd på et uttak på 3,5 prosent av fondet, men det legges opp til en betydelig innstramming som er overraskende. Får regjeringen til dette, gir de seg mer handlingsrom de påfølgende årene, sier Due-Andresen til Nettavisen.

3 prosent

Handlingsregelen tilsier at regjeringen ikke kan bruke mer enn 3 prosent av Oljefondet – Statens pensjonsfond utland – over tid. For 2021 er det lagt opp til et uttak på 3 prosent.

Due-Andresen ser at hvis Solberg-regjeringen Ikke hadde strammet inn til mer enn 3,5 prosent neste år, måtte de stramme inn mer for de påfølgende årene.

- Det er enklere å stramme inn nå, fordi det er lagt opp til å være en del midlertidige tiltak. Men regjeringen legger også opp til en sterkere vekst i økonomien enn det vi og Norges Bank har antatt.

- Regjeringen har derfor noe mer optimistiske forventninger til norsk økonomi og til arbeidsledigheten. Men går det dårligere enn de har tenkt, blir budsjettene fremover noe mer anstrengt, sier Due-Andresen.

Mer enn ventet

Også andre økonomer er overasket.

- Denne oljepengebruken er strammere enn forventet. Norges Bank har anslått 3,5 prosent. Det er bra at vi kommer tilbake til tre prosentregelen raskt. Det er overraskende. Dette bidrar til å holde rentene lave og kronekursen lav, og det vil styrke konkurransekraften, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 til Børsen.