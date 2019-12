Økonomenes julegavetips:- Dette er det beste du kan gi til barna dine

Nordmenn svir av enorme summer i desember. Dette er gavene som varer.

Prognoser viser at vi i år vil bruke nær 100 milliarder kroner på julehandel. Mange tar høytiden på kreditt.

- En julegave trenger ikke å koste noe. Du kan for eksempel gi en tjeneste i gave, som å sitte barnevakt en lørdagskveld for familie eller venner med små barn, passe hunden, være ryddehjelp eller tilby massasje, tipser forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

VÆR KREATIV: - Du kan for eksempel gi en hjemmelaget gave som symboliserer både tid og engasjement og som helt sikkert vil bli satt pris på, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. Foto: Nordea

Hun legger til at dersom du har en ferdighet som du vet at gavemottakeren ønsker å lære, er også dette en potensiell gave. Dette kan være alt fra matkurs til dataopplæring.

- Tenk på hva du har lyst til å gi i julegaver og ikke hva du bør gi. Er du litt kreativitet kan du gi gaver som ikke trenger å koste så mye. Du kan for eksempel gi en hjemmelaget gave som symboliserer både tid og engasjement og som helt sikkert vil bli satt pris på, fortsetter Incedursun.

Les også: Julehandelen starter mye tidligere enn før

- Opprett BSU-konto

Incedursun har også tips til gaver som øker i verdi etter hvert som tiden går.

- Har du barn under 18 år, kan du opprette en BSU-konto (boligsparing for ungdom) og plassere penger i barnets navn. BSU-kontoen har svært gunstig rente sammenlignet med sparing på vanlig bankkonto, og beløpet kan brukes til boligkjøp og nedbetaling av lån. Slik vil barnet være bedre rustet på boligmarkedet, foreslår hun.

Incedursun mener at dette er den beste gaven du kan gi til barna dine. Forbrukerøkonomen mener også at fond kan være en fin gave å gi.

- På sikt kan du forvente høyere avkastning enn rentene du får på en bankkonto, og kan inspirere gavemottakeren til å spare mer. Det kan være smart å se på alternativene og velg det spareproduktet som passer best og som gavemottakeren kan få dra nytte av ved en senere anledning. Slike gaver kan bidra med å finansiere fremtiden til gavemottakeren, avslutter hun.

Les også Nordmenn bruker rekordsum på julekalendere: Én gruppe peker seg ut

- Gi brukte gaver

KJØP BRUKT: - Folk er mer åpne for brukte gaver og særlig de yngre, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

- Det er viktig at man tilpasser gaver og julehandel etter lommeboka, råder forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Hun foreslår at man setter opp en gaveplan.

- Vær bevisst på hvem du kjøper gaver til og hva de trenger. Får du ofte servert pizza hos noen du kjenner, så kunne det være kult å kjøpe en pizzastein. Hvis det er ting de virkelig ønsker seg og som er ganske dyrt, så er det ikke noe i veien for å kjøpe det brukt, fortsetter Tvetenstrand.

Hun viser til at det er flust av bruktmuligheter på nett.

- Det er en trend vi ser at kommer sterkere og sterkere. Folk er mer åpne for brukte gaver, og særlig de yngre. Gjenbruk er bra for miljøet. Men det kan være lurt å avklare i forkant hvem du kjøper til, for du vet hvem som blir like glad for en brukt gave som en ny, fortsetter hun.

Les også Ekspertenes åtte tips: Slik kommer du deg gjennom jula med dårlig råd

- Bidra til boligdrømmen

Også Tvetenstrand trekker frem å gi klippegavekort på tjenester, som for eksempel barnevakt. Samt gaver som er langsiktig.

- Vi vet at det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet, og at man trenger å spare mye for å få høy nok egenkapital. Så hvorfor ikke gi de minste barna bidrag til aksjefond. Har man barn som studerer og som tjener over 75.000 kroner i året, så kan det være lurt å gi bidrag til BSU-kontoen deres. Da får de i tillegg skattefradrag, fortsetter hun.

Tvetenstrand erkjenner at det kanskje er en litt kjedelig gave å få i mange år.

- Den dagen de skal kjøpe seg bolig så kommer de til å være evig takknemlig for beløpene som de har fått inn. Det er bidrag til boligdrømmen, avslutter forbrukerøkonomen.