Økonomien i full storm: Har et klart råd til alle boligeiere

Børsene og oljeprisen stuper, og den norske kronen kollapser. Hvordan vil det påvirke deg?

STAVANGER/OSLO (Nettavisen Økonomi:) Spredningen av koronaviruset, frykten i finansmarkedene og bruddet i forhandlingene mellom Opec-landene og Russland har gjort at nordmenn mandag kunne våkne til flere mørke nyheter.

Oljeprisen falt til sitt laveste siden oljekrisen, den norske kronen kollapset og Oslo Børs opplevde det verste børsfallet siden 1987.

Hva vil situasjonen bety for deg? Faller boligen din i verdi? Bør du være bekymret for jobben din?

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i finanskonsernet Eika Gruppen mener du bør sitte helt i ro og vente.

– Huset er det for sent å selge, og det er for tidlig å kjøpe et nytt uansett. Nå må vi se hvordan markedene løser dette, og hvilke tiltak myndighetene eventuelt gjennomfører for å rette opp skuta, sier Andreassen og fortsetter:

– Men selvfølgelig, er du veldig sårbar og ikke tåler tap, så gjelder det å holde seg i live. Er du veldig risikoeksponert, er dette et godt tidspunkt å ta ned seilet på.

TROR PÅ SVAK KRONE: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen tror den norske kronen vil forbli svak i lengre tid. – Om et år er nok kronen på 11 mot euro og 10 mot dollar, sier Andreassen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Lavere boligpriser

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank innrømmer at det er vanskelig å si om blåmandagen er starten på en tung periode eller et bunnpunkt før det går oppover igjen. Knudsen tror uansett uroen vil føre til at flere avventer situasjonen, noe som igjen vil påvirke boligprisene.

– Når vi skal oppdatere anslagene for boligprisene fremover, så vil vi nok anslå at boligprisene blir lavere. På grunn av større usikkerhet enn normalt, vil vi nok se færre kjøpere, noe som igjen vil påvirke prisene, sier Knudsen.

VANSKELIG Å SPÅ: Kyrre Knudsen er sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank. Han mener det er vanskelig å si om mandag 9. mars er et bunnpunkt før en opptur eller starten på en tung periode. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Også Andreassen tror at usikkerheten gjør at forbrukere vil holde igjen i tiden fremover.

– Dette vil nok påvirke luksusmarkedet for bolig, hytte og bil ganske umiddelbart. Folk er usikre, sier sjeføkonomen.

Både Knudsen og Andreassen tror imidlertid at Norges Bank kan komme til å kutte i renten dersom situasjonen vedvarer.

– Vi har egentlig tenkt at Norges Bank vil holde boligrentene uendret i tiden fremover, men det er noe som kan endre seg. Samtidig så er rentene allerede lave, så vi har ikke så mye å gå på, sier Knudsen.

Hva med arbeidsplassene?

Forrige gang oljeprisen falt ned mot 30 dollar fatet mistet tusenvis av arbeidstakere jobben i oljebransjen. Bakrusen etter oljefesten i årene før ble tidenes verste, og arbeidsplassen til mange ingeniører og geologer på Vestlandet - og i Rogaland spesielt - forsvant. Sjeføkonomene er klare på at dagens situasjon igjen vil påvirke bransjen - men at det er for tidlig å si hvor mye.

– En så lav oljepris vil ha konsekvenser for Norge på kort sikt. Kontantstrømmen til oljeselskapene vil bli lavere og det vil påvirke forhandlingene mellom oljeselskapene og oljeserviceselskapene, sier Knudsen og fortsetter:

– Samtidig så har oljeselskapene investert mye i nye prosjekter de siste par årene, og det ser ut som at de vil fortsette å invester mye i år også. Det vil holde mange i arbeid på kort sikt.

Under oljenedturen mellom 2014 og 2016 brukte oljeselskapene mye ressurser på å kutte kostnader slik at oljenæringen ville tåle en langt lavere oljepris enn tidligere. Det har ført til at de fleste nye prosjektene ikke taper penger med en oljepris ned mot 35 dollar per fat. Eierne av Johan Sverdrup tjener fortsatt penger dersom oljeprisen skulle komme ned mot 20 dollar per fat.

– Samtidig bør oljebransjen tenke på om det er noe poeng å starte nye kostbare prosjekter i Barentshavet slik som situasjonen er nå. Det er ikke krakk og krise for oljebransjen akkurat nå, men forvitringen som vi har regnet med at skal komme utover 2020-årene vil nok komme tidligere og påvirke investeringene allerede fra 2021 og 2022, sier Andreassen.

– Bør man sitte helt i ro, Knudsen?

– Det kan være lurt å ikke foreta seg noe drastisk nå. Men jeg vet ikke om jeg tror på at man skal sitte helt i ro heller. Det er viktig å følge med, samtidig som man ikke skal få panikk av den minste bevegelse. På sikt er det nok lurt å tenke strategisk rundt jobbsituasjonen. Er jobben utsatt fremover, for eksempel, sier Knudsen.