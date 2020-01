Økt omsetning for kjøpesentrene i fjor

Norges 60 største kjøpesentre økte omsetningen med 1,7 prosent i 2019. Kles- og skobransjen hadde et krevende år, ifølge Virke.

Omsetningen økte med 1,7 prosent til 89,9 milliarder kroner, viser tall fra Kvarud Analyse, skriver Finansavisen.

Mens veksten var på 2,2 prosent i tredje kvartal i fjor, økte omsetningen for de 60 største kjøpesentrene med 2,1 prosent i fjerde kvartal.

– Utviklingen i detaljhandelen generelt og også i kjøpesentrene har vel vært litt svakere enn forventet i 2019. Den positive utviklingen i andre halvår sørget også for at veksten i 2019 ble høyere enn i de to foregående årene, sier Tore Kvarud i Kvarud Analyse til avisen.

Direktør Harald Andersen i Virke Handel sier at kjøpesentrene har hatt en litt lavere vekst enn detaljhandelen.

– Det skyldes blant annet at klær og sko er tungt eksponert på kjøpesentrene, og denne bransjen hadde et krevende 2019, sier han til Finansavisen.

Også leketøy og sport er områder som hadde negativ utvikling i fjor.

Økningen i andre halvår skyldes satsing på servering og tjenester, områder som vokser, ifølge Virke.

