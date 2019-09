Økte kollektivpriser vil være en provokasjon mot Oslos grønne velgere

Dyrere kollektivtransport og kutt i elbilfordeler er foreløpig budsjettresultat av det grønne valget i Oslo.

Valgresultatet gjør at budsjettforslaget fra byrådsleder Raymond Johansen og finansbyråd Robert Steen egentlig er en kladd.

Valgets store vinner - Miljøpartiet De Grønne - kan neppe finne seg i å gå inn i 2020 med fem prosent dyrere billetter på t-bane og buss, eller at elbilfordelene gradvis skal strippes bort lenge før målsetningen om 100 prosent elbilandel er dekket.

Det smarte med Arbeiderparti-byrådenes pressekonferanse er at de tvinger MDG til å bruke politisk kapital for å komme tilbake til null, mens partiet egentlig har lovet velgerne noe helt annet.

Selv om det er stor uenighet om elbiler blant eksperter og i befolkningen, så er de grønne partiene på Stortinget og i Oslo kommune opptatt av å vri privatbilisme over fra bensin/diesel og over på el.

Likevel kutter Byrådet i fordelene til det lokale forurensningsfrie alternativet. Først ved å heve bompengene til 10 kroner per passering i rushtiden, og til neste år skal bompengene dobles utenfor rush (til 10 kroner) og økes med 50 prosent i rushtiden til 15 kroner.

Dette betyr at det relativt sett blir mye mindre gunstig å velge elbil foran fossilbil, og nå vurderer man å strippe bort enda en elbilfordel: - Byrådet vil vurdere mulighetene for å innføre avgift for parkering for elbil og eventuelt komme tilbake til dette i Tilleggsinstillingen, heter det i budsjettforslaget.

Kritikerne mot elbiler hevder at de ikke er gunstige i et livsløpsperspektiv der man tar hensyn til at ren norsk strøm alternativt kunne vært brukt til å fjerne tysk kullkraft. Dessuten viser de til elendige arbeidsforhold for dem som utvinner sjeldne metaller til batteriene.

Tilhengerne kjøper ikke argumentet om alternativ bruk av strømmen, men viser til at alle norske elbiler går på forurensningsfri norsk strøm. Dessuten er det en fordel som er udiskutabel: Elbiler slipper ikke ut eksos som forurenser luften lokalt.

Både nasjonalt og lokalt er det aggressive mål om at vi i løpet av få år utelukkende skal kjøpe nullutslippsbiler, men dit er det et stykke. Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken er bare 8,5 prosent av norske biler nullutslippsbiler. Det betyr at fortsatt forurenser 11 av 12 norske biler.

Les statistikken: Omtrent hver tolvte bil er elektrisk

I august ble det solgt over 12.000 nye biler i Norge, og av dem var under 40 prosent nullutslippsbiler. Et klart flertall av bilkjøperne synes altså fortsatt at det er mer fristende med bensin og diesel til tross for lavere avgifter og andre fordeler. Hvis man er for elbiler, bør det være et signal om at det er for tidlig å ta bort fordeler.

- Vi synes jo det er uheldig at man svekker insentivene til å velge elbil i Oslo. Man må huske på at det er bare omtrent 15 prosent av bilene i Oslo som er elbiler, og byrådet selv har sagt at den andelen skal opp på 100 prosent i løpet av 11 år, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, til Nettavisen.

Akkurat nå forhandler SV, Ap og Miljøpartiet De Grønne om en ny politisk plattform for de fire neste årene. MDG-velgerne har store forventninger om at partiet står ved valgløftene om å få ned kollektivprisene med 20 prosent. Hvis det i stedet kommer økte kollektivpriser, får MDGs Lan Marie Berg et forklaringsproblem.

Men dette handler også om store penger. Ruters billettinntekter er på rundt 4,5 milliarder kroner. Forskjellen på MDGs valgløfter og det foreløpige budsjettforslaget er godt over en milliard kroner i året. Foreløpig er det uvisst hvor i budsjettforslaget de pengene skal tas fra.

Regningen deles mellom offentlig tilskudd og billettprisen, og den brøken har faktisk gått feil vei de siste fem årene. Passasjerne har altså tatt en stadig større del av regningen.

REGNINGEN: Passasjerene har betalt en stadig større andel, mens tilskuddet per reise fra det offentlige har sunket. Foto: Ruter (Årsberetning 2017)

Foreløpig er det uvisst hvem som vinner dragkampen mellom Miljøpartiet De Grønnes valgløfter og Arbeiderpartiets ønske om å spare kommunekassen. Det ene partiet kommer til forhandlingene som en velgertaper, mens de to motpartene i SV og MDG ganske sikkert er fulle av selvtillit.

Hvis det likevel ender med økte kollektivpriser, bør Raymond Johansen og Robert Steen få prisen som årets beste forhandlere.

PS! Hva mener du? Er det klokt å sette ned kollektivprisene, eller er det for dyrt for kommunekassen? Skriv et leserinnlegg!