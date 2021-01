Øl-fest i dagligvarebransjen: Nå slår Virke-topp alarm

Med en omsetningsøkning på 3,7 milliarder kroner på salg av alkohol i dagligvarebutikker, mener Virke Servicehandel det truer bensinstasjonene.

Dagligvarebransjen tjente godt på at nordmenn stort sett har holdt seg hjemme i koronaåret 2020. Det er ikke bare mat folk har handlet mer av.

Nye tall fra Nielsen Norge, som Nettavisen har fått tilgang på gjennom Virke, viser at omsetningen av alkohol i dagligvarebransjen økte med hele 3,7 milliarder kroner fra 2019.

Totalt ble det solgt alkohol for 17,1 milliarder kroner i 2020 kontra 13,4 milliarder kroner i 2019.

- Våre tall tilsvarer den samme økningen som vi ser nasjonalt. I fjor hadde vi en omsetningsøkning på cirka 28 prosent, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

Også for Coop Norge har det gått bra.

- Vi økte omsetningen av alkoholholdig drikke med 30 prosent i 2020. Vi har også sett en kraftig salgsvekst for alkoholfritt øl med 20 prosent, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

Både Søyland og Kristiansen mener omsetningsøkningen skyldes koronapandemien.

- Med stengte grenser, redusert reising og taxfree-handel, samt perioder med skjenkestopp, er det ikke overraskende at salget flyttes til dagligvarebutikkene, sier Kristiansen.

Økningen fra 2019 til 2020 er nasjonalt på 27,6 prosent, og til sammenligning var økningen bare på 0,4 prosent fra 2018 til 2019, ifølge Virke Servicehandel.

Frykter for konkurransen

- Det er en overraskende sterk vekst - uavhengig av koronapandemien, sier Iman Winkelman, leder i Virke Servicehandel, som representerer kiosker og bensinstasjoner.

Nettavisen skrev før jul at ni av ti bensinstasjoner og kiosker frykter at dagligvarebransjen sluker dem, fordi de ikke får selge alkohol. Winkelman mener de ferske tallene styrker frykten for dette.

- Tallene viser at dagligvareaktørene har styrket sin posisjon ytterligere. Nå kan de bruke koronaoverskuddet til å presse konkurrentene i 2021, sier han.

Han mener gevinsten for det økende alkoholsalget, grunnet sterk nedgang i grensehandel, ikke burde vært forbeholdt i hovedsak Norgesgruppen, Coop og Rema.

- Vi er bekymret. Mange dagligvarebutikker i distriktene har allerede bensinpumper utenfor butikkene sine, og det overrasker oss om ikke flere etablerer pumper og ladepunkt nå som de har dette overskuddet, sier Winkelman.

- Avskåret fra en stor kategori

Norgessjef Sverre Rosén i Circle K mener det er klart konkurransehemmende at de ikke kan søke om å selge alkoholholdige drikker.

- Flere og flere dagligvarebutikker etablerer lading til el-bil, og flere har også drivstoffpumper foran butikken uten at de mister retten til å omsette alkoholholdige drikkevarer, sier han til Nettavisen.

Han mener det bør være like regler og konkurransevilkår for alle, og så er det opp til forbruker å bestemme hvem de skal handle av.

- Vi er avskåret fra en stor kategori som gir dagligvarebransjen et konkurransemessig fortrinn på mange milliarder kroner, påpeker Rosén.

Stemte nei: Får ikke selge alkohol

Torsdag var Næringskomiteens frist for å gi sin innstilling til stortingsmeldingen om dagligvare og konkurranse, og i februar skal den vedtas i Stortinget.

Det skal blant annet vurderes om det skal åpnes for alkoholsalg på bensinstasjoner og kiosker, og om dagligvarekjeder fortsatt skal kunne ha pumper og ladepunkt tilknyttet egne butikker samtidig som de beholder salgsretten for alkohol.

Det var Frp som fremmet forslag om å tillate ølsalg i kiosk og på bensinstasjoner. Torsdag ettermiddag ble det imidlertid kjent at forslaget ikke får tilslutning fra de andre partiene. Det er Steinar Reiten, KrFs næringspolitiske talsperson, glad for.

- Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Å introdusere ølsalg på bensinstasjon vil være skadelig politikk, sier Reiten i en pressemelding torsdag.

I fjor sa Reiten til Nettavisen at de opplevde en intens lobbykampanje fra Virke Servicehandel.

- De vil ha ølsalg for å tjene mer penger. Etter at Frp gikk ut av regjering har de også slengt seg med på dette. Men dette er rett og slett fullstendig uaktuelt, sa han den gangen.

- Pandemirelatert

- Virke Servicehandel frykter at dagligvarekjedene vil bruke omsetningsoverskuddet fra alkoholsalg i 2020 på å etablere flere ladepunkt og pumper. Hva vil dere si til det?

– Coop driver dagligvarebutikker, ikke bensinstasjoner. Meg bekjent har vi i liten utstrekning bensinpumper ved våre butikker, i hvert fall i egen regi. Ladestasjoner har vi heller ikke i egen regi, men i samarbeid med andre aktører som selvfølgelig ønsker å ha sin ladestasjon der hvor folk ferdes, sier Kristiansen i Coop.

Heller ikke Søyland i Norgesgruppen mener dette er en relevant problemstilling. Hun påpeker at omsetningsveksten de har på varer som er typiske for grensehandelen, er «lånt» omsetning.

– Det er relatert til pandemien, og på sikt, når vi kommer tilbake til normal drift, vil det forhåpentligvis være de vante rammevilkårene igjen, sier hun.

Selv om det kan oppleves urettferdig at bensinstasjoner og kiosker ikke får ta del i dette «pandemioverskuddet» på alkoholsalg, kan ikke dagligvarekjedene gjøre noe med det. Både Norgesgruppen og Coop sier at de bare holder seg til reglene som er.

- Vi forholder oss til de lover og regler myndighetene setter for handelsvirksomhet, men bransjeglidning gjør at disse grensene ikke alltid er så tydelige, sier Kristiansen.

Han sammenligner det med hagesentre som får holde åpent på søndager og helligdager, mens Coops byggevarehus ikke får lov. Han sier årsaken er at Coop ikke selger blomster, selv om de har mange like varer, for eksempel hageredskaper og -utstyr.

Vil ha mer valgfrihet

Foreløpig er ikke omsetningstallene for kiosker og bensinstasjoner i 2020 klare. Men tall fra 2019 viser at totalomsetningen for kioskbransjen var på drøyt 4,5 milliarder kroner og bensinstasjonene 9,6 milliarder kroner. Da blir omsetningen for alkoholsalg i dagligvarebransjen høye, mener Winkelman.

- Vi frykter at dagligvarenæringens alkohol-monopol videreføres, og at hele servicehandelsnæringen og forbrukerne taper på det. Vi vil ha mer valgfrihet for forbrukerne, sier Winkelman.

Rosén i Circle K er, i motsetning til Winkelman, ikke så overrasket over tallene som viser hvor stort konkurransefortrinn dagligvarebransjen har grunnet alkoholsalg.

- Vi er ikke sjokkert. Dette er en stor varegruppe, og vi er ikke overrasket når vi vet betydningen av redusert grensehandel og andre salgsbegrensninger under pandemien, sier han.

