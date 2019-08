Olav Chen: Slik kan Trump ri på en bølge frem mot valgkampen

- Har helt klart begynt å tenke på presidentvalget neste år.

«Donald Trump senker børs og krone» og «Trump-utspill rysterfinansverden» er overskrifter som Nettavisen Økonomi har brukt de seneste dagene om uroen i finansmarkedene.

Børsfall, rentefall og kronekollaps er noen av konsekvensene etter Trumps mange utspill, der handelskrigen med Kina er den største usikkerhetsfaktoren.

- Trump har helt klart begynt å tenke på presidentvalget neste år. Oppfatningen rundt omkring i markedet er at han ønsker å opptrappe handelskrigen med Kina til et visst nivå, for å fremtvinge ytterligere rentekutt, sier senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning til Nettavisen Økonomi.

Ri på en bølge

Chen tror den amerikanske presidenten vil prøve å komme til en handelsavtale med Kina i første eller andre kvartal neste år.

- En handelsavtale vil være positivt for finansmarkedene og økonomien og gjør at Trump kan ri på en bølge frem mot valgkampen.

- I tillegg begynner effektene av rentekuttene å virke, slik at Trump får både i pose og sekk. Det er ikke tradisjon for å heve rentene i året med en valgkamp. Trump ønsker å ha hånden på rattet og styre finansmarkedene og økonomien, men han ikke råder over alt, sier Chen.

Tillit viktigst

Han fremhever at det aller viktigste i finansmarkedene er tillit. Å bryte tilliten til den amerikanske sentralbanken Federal Reserve eller andre sentrale amerikanske institusjoner kan være fatalt.



- Donald Trump trakk nylig frem Kina som valutamanipulator. Det gjør han for å kunne svekke dollar, men da kan han også svekke tilliten til den amerikanske sentralbanken og Finansdepartementet. Tillit er noe som må bygges over lang tid, og som markedene er avhengige av og tjent med.

- Svekkes denne tilliten, rammer du også risikoviljen og tilliten til økonomien. Det kan være en dyrkjøpt erfaring, advarer Chen.

Ytterligere to kutt

Federal Reserve kuttet i forrige uke renten for første gang siden 2008. Det profesjonelle rentemarkedet priser for tiden inn ytterligere to amerikanske rentekutt. De lange amerikanske obligasjonsrentene i USA har stupt i år med 1 prosentpoeng, mens de tilsvarende tyske og norske rentene er ned med om lag 0,7 prosentpoeng.

De norske statsobligasjonsrentene følger derfor etter det ilsvarende internasjonale rentene. Normalt er lavere renter bra for aksjemarkedet, fordi det isolert gjør at kravet til avkastning i aksjemarkedet faller. Men:

- Fallende renter er et symptom på at noe er feil, og at ingen tør å ta risiko noe sted. Du får en selvforsterkende effekt han ikke har kontroll på.

FRYKTER SVEKKET TILLIT: Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning frykter at Donald Trumps oppførsel kan svekke tilliten i markedene fremover. Foto: Privat

Flykter til sikkerhet

- Markedet er redd for veksutsiktene, og derfor faller aksjemarkedet. Når pengene nå plasseres, ser vi en flukt til sikkerhet: Investorene går ut av risikofylte aksjer og selskapsobligasjoner og plasserer heller midlene i amerikanske statsobligasjoner, sier Chen.

Når etterspørselen øker etter statsobligasjoner, presses disse rentene og avkastningen ned.

- Hva er den største trusselen for aksjemarkedet slik du ser det?

- Det er to ting, det er handelskrigen, og så må man spørre seg om hva står bak rentefallet. Det kan være et varsel om nedgangstider, og det kan være frykt for opptrapping av handelskrigen, som startet fallet i de lange rentene.



I tillegg har det vært en endring i politikken fra Federal Reserve, som har kuttet styringsrenten.



- Dette rentekuttet henger noe sammen med handelskrigen, og vi får selvforsterkende effekter i markedet. - Men Norges Bank har fortsatt intensjon om å heve rentene i løpet av året. Mye henger på kronen, som har kollapset.

Rart

Chen er skeptisk til at USA kutter styringsrenten fra allerede et lavt nivå, fordi arbeidsledigheten på 3,7 prosent er på det laveste på 50 år.

- Ja, jeg synes det er litt rart, men sentralbanken bøyer seg fra presset fra presidenten. Dessuten er den amerikanske gjelden blitt stadig større, det hemmer både veksten i økonomien og mulighet til å heve renten, sier han.

- Mer penger jager få investeringer, som sender renten nedover, de samme gjør overskuddssparingen fra eldrebølgen. Sentralbankenes store eksperiment med den massive pengetrykkingen bidrar også på kort sikt til rentefallet.



Oslo Børs henter seg noe inn igjen torsdag, Hovedindeksen er kl 12.45 opp snaue 1,2 prosent. Men Hovedindeksen har den seneste måneden falt fra 890 til 840 poeng, en nedgang på 5,6 prosent. Så langt i år er imidlertid Oslo Børs opp drøyt 5 prosent (se grafen under).

DET BEGYNTE BRA: Oslo Børs steg med over 11 prosent til mai, men den seneste måneden er årsavkastningen halvert. Foto: (Infront/Oslo Børs)

Undervektet

Storebrand Kapitalforvaltning har vært såkalt undervektet i aksjer siden mai. Det vil si at kapitalforvalteren i sine porteføljer har hatt en lavere aksjeandel enn normalt, som gjenspeiler et noe mer pessimistisk syn på aksjemarkedet

Chen understreker at vi er i en såkalt sensyklisk fase i aksjemarkedet. Det betyr at vi er langt ute i en oppgangsperiode, som kan nærme seg slutten. I USA er vi inne i den lengste oppgangskonjunkturen i moderne tid. Det har gått 10-11 år siden finanskrisen, litt avhengig av hvordan man regner.

- Vi har vært undervektet spesielt aksjer i Norge, Sverige og de fremvoksende økonomiene og høyrisikoland. Vi vil ikke øke aksjeandel nå etter ti år med oppgangsperiode, sier Chen.

Nedside

- Hva er spådommen for Oslo Børs fremover?

- Hvis vi hadde vært normalvekt i aksjer, noe vi altså ikke er, regner vi vanligvis med en aksjeavkastning på 6-7 prosent de neste tolv månedene. Vi prøver å se 12 måneder fremover og ser ingen kraftig oppside.

- Risikoen på nedsiden er større enn mulighetene på oppsiden. Jeg tror vi får et sideveis marked fremover, svarer Chen.