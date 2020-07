Olav Thon: - Vi klarer oss fint uten så mye statstøtte

Olav Thon er skeptisk til måten norske politikere har håndtert koronakrisen og skjønner ikke hvorfor Petter Stordalen trenger så mye hjelp fra staten.

- Når jeg hører hvordan enkelte i hotellbransjen klager og vil ha så mange millioner i lån og støtte, så jeg skjønner ikke så mye av det. Vi klarer oss fint uten altfor mye statstøtte, sier Olav Thon (97) til Nettavisen.

Thon er eier av et av Norges tre største hotellkonsern, Thon Hotels, i tøff konkurranse med Scandic Hotels og Stordalens Nordic Choice Hotels.

Stordalen har vært mye ute i media og snakket om hvor alvorlig situasjon er for dem.

Les også: Petter Stordalens hotellimperium taper 250 millioner i måneden

Selskapet har derfor bedt om hjelp fra staten, noe de også har fått. Choice-kjeden er det selskapet som har fått mest penger fra statens kompensasjonsordning med 131 millioner kroner.

Konkurrenten Scandic Hotels følger hakk i hæl med 129 millioner kroner.

Blekner i forhold

Thons hotellselskaper Hotelthon, Thon Hotels og Resthon, har på sin side bare fått 8,8 millioner. Selv om man legger til statstøtten som Thon Gardermoen (4,2 millioner kroner) og Thon-eide Hotel Bristol (6,5 millioner kroner), blir det bare småpenger sammenliknet med konkurrentene.

- Men hvorfor tror du at konkurrentene deres trenger så mye mer enn dere, Thon?

- Det høres ut som de trenger det da, men hvis du for eksempel ser på Hotel Bristol, så har ikke den vært stengt en eneste dag og resultatet ligger omtrent på balanse for året, sier han.

Han forteller at mange av hotellene hans gjør det veldig godt under koronasommeren.

- På hotellet vårt på Svolvær er det for eksempel 100 prosent dekning og det samme er det med mange andre hoteller, blant annet på Sørlandet. I Bjørneparken på Flå er det heller nesten ingen rom å få tak i, så vi skal nok hangle oss gjennom dette, sier Thon med et smil.

UTFORDRENDE: Petter Stordalen har tapt store summer under koronakrisen. Her er han på hans nye hotell i København, Villa Copenhagen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Nettavisen har bedt Petter Stordalen kommentere Thons utstpill. Han har videresendt henvendelsen til Geir Økland i Nordic Choice som sier de ikke har anledning til å svare.

- Dramatiske

Men selv om Thon ikke er altfor bekymret for utviklingen, er han likevel skeptisk til måten norske politikere har håndtert koronasitusjonen.

- Jeg synes tiltakene var voldsomt dramatiske. Jeg vet ikke hvordan det ville vært hvis vi hadde vært mer moderate, men jeg tror en slik tilnærming kunne ha vært minst like smart. Jeg tror fortsatt det hadde vært bedre å ha det mer åpent, sier Thon.

Les også: Olav Thon ut mot lederlønnsfest

Vil ha grensen åpen

Han er spesielt kritisk til at svenskegrensen er stengt til Norge, noe som blant annet betyr at Thons imperium av kjøpesentre på svenskegrensen har fått en kjempesmell.

Les også: Stort fall i grensehandel- svensk handelsnæring vil ha svar fra Solberg

- Jeg synes i og for seg er at det er veldig dramatisk å stenge grensene til Sverige og Norge på grunn av dette viruset. Jeg vet ikke at viruset kjenner til grensen og snur når de kommer til Norge, sier han spøkefullt.

Les også: Olav Thon er kongen av svenskehandel

- Det er vel kanskje å hindre smittede svensker å komme til Norge og motsatt?

- Joda, men jeg er forundret for at man kan tillate steder som har vært veldig utsatt som Italia og Spania, mens det i hvert fall i Värmland (på grensen til Norge, red.anm) ikke har vært så mange tilfeller, sier Thon.

Store forskjeller

I Värmland län er det 1001 bekreftet smittet, bare 1,3 prosent av alle som har vært bekreftet smittet i Sverige, selv om regionen utgjør 2,7 prosent av befolkningen i nabolandet.

Les også: Olav Thon får ikke systembolag på svenskegrensen: - Det er ille

Spania og Italia, som tidligere var veldig hardt rammet av viruset, har imidlertid nå langt færre smittede per innbygger enn Sverige.

- Alt i alt er jeg forundret over at grensen ser stengt, men må innrette meg inn etter det. Svenskehandelen er at blitt rammet, og folk er kanskje ikke oppmerksomme over at det er også mange nordmenn som jobber i Sverige, slik at skattebetalere til Norge også blir rammet, sier Thon.

Lever som normalt

Thon fylte nylig 97 år, og er slik sett i aller høyeste grad i risikogruppen, men sier han likevel at han ikke er spesielt bekymret for koronaviruset.

- Det er noen som sier jeg er litt utsatt, på grunn av alderen, men jeg er ikke så redd. Jeg prøver å leve så normalt som mulig. Jeg er på kontoret med jevne mellomrom fortsatt, sier Thon, som for tiden nyter sommeren på fjellet.

- Fjelluft er veldig viktig, selv om jeg ikke går hallingskarvet på tvers slik jeg gjorde før, sier hotellkongen.